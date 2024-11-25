Более 50 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

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ВСУ за минувшие сутки выпустили более 50 снарядов по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что за последние сутки под украинский удар попал 21 населённый пункт в девяти муниципалитетах региона. В общей сложности ВСУ выпустили 53 снаряда и 24 беспилотника. В результате ударов были повреждены многоквартирный дом, восемь частных домов, помещение сельскохозяйственного предприятия, служебный автобус и четыре автомобиля.
Гладков добавил, что по Белгородскому району выпущены 10 снарядов и совершены атаки пятью беспилотниками.
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