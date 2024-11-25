Более 50 снарядов выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

Вооруженные силы России освободили значительную часть села Торское на Краснолиманском направлении, а также населенный пункт Пустынка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС РФ удалось полностью зачистить село Дарьино в Курской области. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».