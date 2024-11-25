ВСУ казнили более 10 мирных жителей, которые отказались покидать Селидово

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Украинские боевики казнили более 10 мирных жителей Селидово, которые отказались покидать город. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.
По данным издания, российские военные обнаружили в Селидово сразу несколько расстрелянных семей. Многие были убиты выстрелом в голову, некоторых застрелили прямо в постели. По предварительным данным, людей убили из-за того, что они не хотели уезжать из города на украинскую территорию при подходе ВС РФ.
Ранее местный житель Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии насильно эвакуировали детей, когда город ещё не находился под контролем ВС РФ. По его словам, вывозом детей занимались сотрудники правоохранительных органов. Они получали информацию о несовершеннолетних от школ.
Об освобождении Селидово Минобороны РФ заявило 29 октября.
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Ранее местный житель Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии насильно эвакуировали детей, когда город ещё не находился под контролем ВС РФ. По его словам, вывозом детей занимались сотрудники правоохранительных органов. Они получали информацию о несовершеннолетних от школ.
Об освобождении Селидово Минобороны РФ заявило 29 октября.
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Элина Позднякова