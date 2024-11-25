ВСУ сдаются в плен под Суджей, ВС РФ атакуют в Курской области: прорыв в Часове Яре, последние новости СВО

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Вооруженные силы России освободили значительную часть села Торское на Краснолиманском направлении, а также населенный пункт Пустынка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС РФ удалось полностью зачистить село Дарьино в Курской области. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Согласно информации украинского военного паблика DeepState, на сегодняшний день Украина контролирует лишь около 545 квадратных километров из первоначально захваченных 1200 квадратных километров курского приграничья. Сегодня российские войска продолжили операции в районе Дарьино, где противник пытается вернуть утраченные позиции, привлекая резервы. В сети появились кадры, на которых десантники 106-й гвардейской дивизии поднимают российский триколор над Дарьино.Сообщается о контратаке украинских штурмовиков на бронетранспортере из направления Свердликово, однако благодаря своевременной разведке атака была успешно отбита.
Российские войска добились продвижения в районах Новоивановки и Викторовки, а также ведут штурм в окрестностях Погребков. Из Новоивановки поступают сообщения об участившихся случаях дружественного огня и добровольной сдачи в плен среди личного состава ВСУ.
На юг от Суджи, в районе Плехово, продолжаются бои, в результате которых были взяты в плен 12 украинских военнослужащих, среди которых оказался британский наемник. В видеоинтервью он признал, что его решение вступить в ряды ВСУ было ошибочным.
По официальным данным, за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и миномет.
ВСУ бегут с позиций в Великой Новоселке
Угледарское направление
Ситуация на Угледарском направлении характеризуется интенсивными боевыми действиями и продвижением российских войск в Великой Новосёлке. За последние три дня, несмотря на сложные погодные условия с проливными дождями, которые затрудняют передвижение техники и ведение огня, российские подразделения прошли около 9 километров, преодолевая мощные минно-взрывные заграждения и противодействие вражеской артиллерии.
Особенно стоит отметить активную работу FPV-дронов, которые наносили точечные удары по наступающим группам. В настоящее время продолжается штурм Великой Новосёлки ВС РФ уже вошли в восточную часть поселка, ведя ожесточенные бои за контроль над ключевыми объектами.
В Трудовом российские войска заняли новые позиции в центре села. Южнее Курахово продолжается ликвидация кармана: ВС РФ контролируют Елизаветовку, Ильинку и частично Романовку.
Донецкое направление
25 ноября в Донецкой Народной Республике группировка войск «Центр» продолжает развивать успех у Курахова. Российские силы сжимают окружение украинских войск восточнее города, общая площадь продвижения составила 28 км², при этом штурмовики углубились на четыре километра в глубь обороны противника. В самом Курахове продолжаются интенсивные бои. По данным телеграм-канала «Рыбарь», в пределах Курахова продолжаются столкновения, и подтверждена информация о захвате части элеватора, однако выход к школе №5 и автовокзалу не был подтвержден. На фермах южнее улицы Григория Сковороды все еще сохраняется присутствие украинских формирований.
Фото:iStock/MaxKolmeto
Покровское направление
На Покровском направлении после зачистки Берестков российские войска движутся вдоль железной дороги на север. Ранним утром штурмовики вплотную подошли к Заре. Расширяется зона контроля западнее Селидово в районе Юрьевки и Новоалексеевки. По последним данным, освобождена Пустынка, а ВСУ отступили в сторону Желтого, к окраинам которого уже подошли российские подразделения. Продвижение вдоль железной дороги от Петровки к Покровску продолжается. Армия России значительно отодвинула противника от Селидово на север и заняла позиции к югу от Лысовки.
Центральная часть Торецка, включая территорию завода, перешла в серую зону. В южной части города российские войска продвинулись в районе Забалки на глубину до 650 метров вдоль нескольких улиц, контролируя восточную треть района. Украинские источники сообщали о тяжелых боях в районе шахт «Центральная» и «Торецкая», что свидетельствует о вероятном начале штурма со стороны ВС РФ.
Часовоярское направление
В Часове Яре идут тяжелые бои за огнеупорный завод. ВС РФ пытаются обойти эту крепость ВСУ с юга через многоэтажные здания. В районе Ступочек ФАБами поражены позиции противника и его склады. В районе Клещеевки российские войска отбросили ВСУ за канал Северский Донец – Донбасс, где продолжаются тяжелые бои.
Украинские беспилотники атаковали РФ минувшей ночью
Херсонское направление
Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Херсоне. Противник по-прежнему контролирует обширный укрепленный плацдарм — остров Карантинный (Корабел). В Антоновке ВСУ создали систему мониторинга воздушного пространства и организовали работу мобильных групп прикрытия. ВСУ выпустили 44 снаряда из артиллерии по 9 селам на левом берегу, в результате чего в Каховке были повреждены больница и многоквартирный дом.
Запорожское направление
На Запорожском фронте российские войска продвинулись примерно на 2 км в районе Малой Токмачки, завязав бои на восточной окраине Белогорья и атакуя его с юга. Армия России нацелена на Орехов и его фланги. Хотя говорить о полномасштабном наступлении пока рано, тактические успехи у ВС РФ налицо. В районе Каменского и на противоположном берегу артиллерия наносит удары по резервам ВСУ.
Читайте также:
Более 40 боевиков ВСУ ликвидировали за сутки подразделения «Днепра»
Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО
Пленный британский наемник заявил о принудительной отправке в Курскую область
Анастасия Хохлова