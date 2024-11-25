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ВСУ сдаются в плен под Суджей, ВС РФ атакуют в Курской области: прорыв в Часове Яре, последние новости СВО

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Вооруженные силы России освободили значительную часть села Торское на Краснолиманском направлении, а также населенный пункт Пустынка в Донецкой Народной Республике. Кроме того, ВС РФ удалось полностью зачистить село Дарьино в Курской области. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Согласно информации украинского военного паблика DeepState, на сегодняшний день Украина контролирует лишь около 545 квадратных километров из первоначально захваченных 1200 квадратных километров курского приграничья. Сегодня российские войска продолжили операции в районе Дарьино, где противник пытается вернуть утраченные позиции, привлекая резервы. В сети появились кадры, на которых десантники 106-й гвардейской дивизии поднимают российский триколор над Дарьино.Сообщается о контратаке украинских штурмовиков на бронетранспортере из направления Свердликово, однако благодаря своевременной разведке атака была успешно отбита.



Российские войска добились продвижения в районах Новоивановки и Викторовки, а также ведут штурм в окрестностях Погребков. Из Новоивановки поступают сообщения об участившихся случаях дружественного огня и добровольной сдачи в плен среди личного состава ВСУ.

На юг от Суджи, в районе Плехово, продолжаются бои, в результате которых были взяты в плен 12 украинских военнослужащих, среди которых оказался британский наемник. В видеоинтервью он признал, что его решение вступить в ряды ВСУ было ошибочным.

По официальным данным, за прошедшие сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и миномет.

ВСУ бегут с позиций в Великой Новоселке
ВСУ бегут с позиций в Великой Новоселке


Угледарское направление



Ситуация на Угледарском направлении характеризуется интенсивными боевыми действиями и продвижением российских войск в Великой Новосёлке. За последние три дня, несмотря на сложные погодные условия с проливными дождями, которые затрудняют передвижение техники и ведение огня, российские подразделения прошли около 9 километров, преодолевая мощные минно-взрывные заграждения и противодействие вражеской артиллерии.

Особенно стоит отметить активную работу FPV-дронов, которые наносили точечные удары по наступающим группам. В настоящее время продолжается штурм Великой Новосёлки ВС РФ уже вошли в восточную часть поселка, ведя ожесточенные бои за контроль над ключевыми объектами.

В Трудовом российские войска заняли новые позиции в центре села. Южнее Курахово продолжается ликвидация кармана: ВС РФ контролируют Елизаветовку, Ильинку и частично Романовку.

Донецкое направление


25 ноября в Донецкой Народной Республике группировка войск «Центр» продолжает развивать успех у Курахова. Российские силы сжимают окружение украинских войск восточнее города, общая площадь продвижения составила 28 км², при этом штурмовики углубились на четыре километра в глубь обороны противника. В самом Курахове продолжаются интенсивные бои. По данным телеграм-канала «Рыбарь», в пределах Курахова продолжаются столкновения, и подтверждена информация о захвате части элеватора, однако выход к школе №5 и автовокзалу не был подтвержден. На фермах южнее улицы Григория Сковороды все еще сохраняется присутствие украинских формирований.

Фото:iStock/MaxKolmeto

Покровское направление


На Покровском направлении после зачистки Берестков российские войска движутся вдоль железной дороги на север. Ранним утром штурмовики вплотную подошли к Заре. Расширяется зона контроля западнее Селидово в районе Юрьевки и Новоалексеевки. По последним данным, освобождена Пустынка, а ВСУ отступили в сторону Желтого, к окраинам которого уже подошли российские подразделения. Продвижение вдоль железной дороги от Петровки к Покровску продолжается. Армия России значительно отодвинула противника от Селидово на север и заняла позиции к югу от Лысовки.

Центральная часть Торецка, включая территорию завода, перешла в серую зону. В южной части города российские войска продвинулись в районе Забалки на глубину до 650 метров вдоль нескольких улиц, контролируя восточную треть района. Украинские источники сообщали о тяжелых боях в районе шахт «Центральная» и «Торецкая», что свидетельствует о вероятном начале штурма со стороны ВС РФ.

Часовоярское направление


В Часове Яре идут тяжелые бои за огнеупорный завод. ВС РФ пытаются обойти эту крепость ВСУ с юга через многоэтажные здания. В районе Ступочек ФАБами поражены позиции противника и его склады. В районе Клещеевки российские войска отбросили ВСУ за канал Северский Донец – Донбасс, где продолжаются тяжелые бои.

Украинские беспилотники атаковали РФ минувшей ночью
Украинские беспилотники атаковали РФ минувшей ночью

Херсонское направление


Российские войска наносят удары по объектам ВСУ в Херсоне. Противник по-прежнему контролирует обширный укрепленный плацдарм — остров Карантинный (Корабел). В Антоновке ВСУ создали систему мониторинга воздушного пространства и организовали работу мобильных групп прикрытия. ВСУ выпустили 44 снаряда из артиллерии по 9 селам на левом берегу, в результате чего в Каховке были повреждены больница и многоквартирный дом.

Запорожское направление


На Запорожском фронте российские войска продвинулись примерно на 2 км в районе Малой Токмачки, завязав бои на восточной окраине Белогорья и атакуя его с юга. Армия России нацелена на Орехов и его фланги. Хотя говорить о полномасштабном наступлении пока рано, тактические успехи у ВС РФ налицо. В районе Каменского и на противоположном берегу артиллерия наносит удары по резервам ВСУ.


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ВСУ казнили более 10 мирных жителей, которые отказались покидать Селидово
25 ноября 2024, 10:07

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Украинские боевики казнили более 10 мирных жителей Селидово, которые отказались покидать город. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Донбассе.
По данным издания, российские военные обнаружили в Селидово сразу несколько расстрелянных семей. Многие были убиты выстрелом в голову, некоторых застрелили прямо в постели. По предварительным данным, людей убили из-за того, что они не хотели уезжать из города на украинскую территорию при подходе ВС РФ.

Ранее местный житель Селидово рассказал, что военнослужащие украинской армии насильно эвакуировали детей, когда город ещё не находился под контролем ВС РФ. По его словам, вывозом детей занимались сотрудники правоохранительных органов. Они получали информацию о несовершеннолетних от школ.

Об освобождении Селидово Минобороны РФ заявило 29 октября.

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Пленный украинец рассказал о кадровом дефиците в танковых частях ВСУ
25 ноября 2024, 09:54

Фото: istockphoto/Sinenkiy

В рядах украинской армии существуют серьёзные трудности с комплектованием частей. Трудности испытывают, например, танковые подразделения, где не хватает специалистов.
Об этом рассказал военнослужащий Вооружённых сил Украины, пленённый российскими бойцами. До призыва на военную службу он работал в ДССТ (Держспецтрансслужба, Государственная специальная служба транспорта). По словам военнопленного, оттуда мобилизовали 400 человек, привезли в какой-то лес и «продали» в 17-ю танковую бригаду.

Другие пленные солдаты ВСУ рассказывали, что командиры под угрозой расстрела заставляли воевать совершенно непригодных к воинской службе людей. По словам одного из них, такими неподготовленными новобранцами просто затыкают дыры на фронте. Многие попавшие в плен украинские военные говорили, что перед отправкой на передовую не проходили практически никакой боевой подготовки.

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ВС РФ взорвали базу, где инструкторы НАТО обучали ВСУ в Харьковской области
Подполье: Взрыв прогремел на базе обучения солдат ВСУ в Харьковской области
25 ноября 2024, 09:53

Фото: iStock/dzika_mrowka

24 ноября ВС РФ ударили по военной части в пригороде Чугуева в Харьковской области, где инструкторы НАТО обучали ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«В 21:30 в пригороде Чугуева был слышен еще один взрыв в направлении военной части А-1310. Несмотря на то, что это далеко не первый прилет по в/ч, помещения, годные к эксплуатации еще остались. И на тренировочной площадке регулярно происходят артиллерийские стрельбы», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, там обучение стрельбе из орудий западного образца проводили инструкторы стран НАТО. Пока неизвестно, попали ли они под удар. Однако после взрыва в сторону охраняемой территории прибыло много экипажей скорой помощи.

Немного ранее взрыв также прогремел в пригороде Кочеток, там находится детский лагерь «Орленок», где поселились украинские военные. Рядом находится кемпинг, где ранее видели солдат ВСУ и иностранных наемников латинского происхождения.

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Пленный британский наемник заявил о принудительной отправке в Курскую область
25 ноября 2024, 09:28

Фото: iStock/ikholwadia

Взятый в плен британский инструктор Джеймс Скотт Рис Андерсон заявил, что командование ВСУ отправило его в Курскую область насильно. Об этом сообщает ТАСС.
«Они (командование ВСУ – ред.) забрали паспорт, телефон, сказали, "мужчина, давай". Я не хотел быть здесь (в Курской области – ред.), — отметил пленный.

Андерсон рассказал, что был четыре месяца в рядовым. Он готовил военных ВСУ на полигоне около населенного пункта Ингулец. На родине он служил в 22-м полку связи и обучал новобранцев стрельбе, тактике и медицинской эвакуации.

Ранее сообщалось, что солдат ВСУ Денис Волошин попал в плен через неделю после завершения обучения. По его словам, 8 мая его отправили в учебное заведение, где он пробыл около одного месяца. Затем его доставили в населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республики (ДНР).

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ВСУ бегут с позиций в Великой Новоселке
25 ноября 2024, 09:14

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ бегут с позиций на восточной границе Великой Новоселки в южной части ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«В Великой Новоселке идут бои. Боестолкновения идут на востоке поселка. С окраин они уже бегут, штурмовики их выдавливают», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ в населенном пункте возвели мощные укрепления.

Украинский военный паблик Deep State также сообщает, что российские войска уже вошли в Великую Новосёлку. По его данным, боевые действия уже идут в восточных кварталах. Прорыв к поселку стал возможен из-за небольшого числа войск ВСУ в опорных пунктах, обороняющих населенный пункт. Кроме того, сообщается, что ВС РФ достигли трассы, соединяющей город с поселком Богатырь.

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Украинские беспилотники атаковали РФ минувшей ночью
Минобороны: 23 БПЛА ВСУ сбиты на территории РФ минувшей ночью
25 ноября 2024, 08:01

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что восемь вражеских дронов было ликвидировано в Калужской области, семь – в Курской. При этом пять БПЛА сбили в Брянской области и еще три – в Белгородской.

При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе минувшей ночью сбили семь беспилотников и семь ракет. Других подробностей он не привел.

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«На Украине нервничают»: удар «Орешником» взволновал украинцев
Кулеба: люди на Украине нервничают после удара РФ «Орешником»
25 ноября 2024, 07:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинцы нервничают после удара по Днепропетровску российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник». Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Его слова передает CNN.
«Я не буду скрывать, что люди на Украине нервничают из-за этого последнего удара», — сказал Кулеба.

Журналист также спросил у него, не опасается ли Киев, что администрация избранного президента США потребует от Украины отказа от территорий. Кулеба ответил, что киевские власти «не надевают розовые очки» в отношении нового состава Белого дома. Он также отметил, что разговор надо начинать с того, на что Россия готова пойти ради мира, а не с того, что Украина «готова принять».

Ранее стало известно, что Украина разрешила иностранным журналистам посетить обломки российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник», ударившей по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. По данным Reuters, эксперты сейчас исследуют фрагменты.

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Украинский солдат попал в плен через неделю после учебки
25 ноября 2024, 06:40

Фото: iStock/Diy1

Боец украинской попал в плен через неделю после завершения обучения. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Военнопленный Денис Волошин поделился, что 8 мая его отправили в учебное заведение, где он пробыл около одного месяца. Затем его доставили в населенный пункт Курахово в Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Вечером приехал командир роты, познакомиться с нами. Познакомился и говорит: "Надо, чтобы завтра три человека выехали на позицию". Но он не говорил, что это будет ноль"», – сказал собеседник агентства.

Ранее пленные украинские военнослужащие рассказывали, что солдат учили стрелять по видео на YouTube.

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Рогов заявил об улучшении позиций ВС РФ в ДНР
Рогов: ВС РФ освободили около 8 кв. км восточнее Великой Новоселки в ДНР
25 ноября 2024, 06:19

Фото: istockphoto/zim286

Подразделения российской армии примерно в 8 квадратных километрах к востоку от Великой Новоселки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Кроме того, он сказал, что российские войска провели зачистку от подразделений украинской армии в районе села Елизаветовка к югу от Курахова.

Ранее Рогов заявил о входе российских войск в поселок Раздольное к западу от ДНР. По его словам, в населенном пункте идет наступательная наступательная операция.

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