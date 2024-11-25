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В рядах украинской армии существуют серьёзные трудности с комплектованием частей. Трудности испытывают, например, танковые подразделения, где не хватает специалистов.
Об этом рассказал военнослужащий Вооружённых сил Украины, пленённый российскими бойцами. До призыва на военную службу он работал в ДССТ (Держспецтрансслужба, Государственная специальная служба транспорта). По словам военнопленного, оттуда мобилизовали 400 человек, привезли в какой-то лес и «продали» в 17-ю танковую бригаду.
Другие пленные солдаты ВСУ рассказывали, что командиры под угрозой расстрела заставляли воевать совершенно непригодных к воинской службе людей. По словам одного из них, такими неподготовленными новобранцами просто затыкают дыры на фронте. Многие попавшие в плен украинские военные говорили, что перед отправкой на передовую не проходили практически никакой боевой подготовки.
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Александр Бойцов