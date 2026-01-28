Более 500 красногорцев из семей участников СВО посмотрели грандиозное байк-шоу

28 января 2026, 19:15

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Новогоднее и рождественское представление «Сказ о бессмертии» состоялось в Нижних Мнёвниках. Зрителями стали около 500 красногорцев из семей участников СВО. Транспорт для зрителей предоставила администрация Красногорска, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





За основу постановки были взяты произведения писателя и публициста Александра Проханова.

«Грохот мотоциклетных моторов, головокружительные трюки, масштабная огненная машинерия под звуки тяжелого рока – всего этого было достаточно в тот зимний вечер. Согласно сюжету, злые силы захотели украсть тайну русского бессмертия. Злым силам противостоят русские богатыри, Серый волк и даже Баба Яга. Рядом с ними на стороне добра были любимые сказочные персонажи: Жар-птица, Емеля на печи, Избушка на курьих ножках. Вместе они одерживают победу», – рассказали в администрации.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

«Это было не просто очередное сказочное представление, а знаковое событие. «Сказ о бессмертии» создан авторами шоу в память о воине, «ночном волке» Дмитрии Стрельникове с позывной «Зима». Он погиб во время штурма Красноармейска», – рассказала замначальника управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск Анастасия Муринец.