Более 60 беспилотников ВСУ сбиты над регионами России за ночь
МО РФ: средства ПВО сбили 66 дронов ВСУ над регионами России за ночь
Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили более 60 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что данные в отчёте оборонного ведомства приводятся за период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 66 беспилотников ВСУ самолётного типа. 30 из них сбили над Воронежской областью, 10 – над Белгородской, 11 – над акваторией Азовского моря, восемь – над территорией Ставропольского края, шесть дронов уничтожены над Республикой Крым и один – в районе Самары.
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