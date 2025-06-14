В Самарской области отражена атака дронов на промпредприятие в Новокуйбышевске
В Самарской области была отражена атака беспилотников на промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев
«Сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска. Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — пишет глава Самарской области в своем telegram-канале.
Также в ночь на 14 июня украинские беспилотники попытались атаковать химическое предприятие в городе Невинномысск Ставропольского края. В результате происшествия пострадал один местный житель.