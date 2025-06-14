БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство на многоквартирный дом в Белгороде
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на многоквартирный дом в Белгороде. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА незначительно повреждена кровля многоквартирного дома», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Оперативные службы уже прибыли на место происшествия. Пострадавших от сброса взрывного устройства удалось избежать. Многоквартирный дом получил незначительные повреждения при инциденте.