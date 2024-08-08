Более 60 человек пострадали за три дня обстрелов ВСУ в Курской области

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За три дня атаки ВСУ в Курской области пострадали более 60 мирных граждан. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Согласно данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава, с 6 по 8 августа в результате ударов ВСУ по российскому региону пострадали 66 человек, среди которых девять несовершеннолетних.
Атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Больше всего пострадал приграничный город Суджа. После мощного обстрела населённого пункта армия Украины при поддержке бронемашин и танков попыталась прорвать границу России и зайти вглубь Курской области.
В настоящее время ВС РФ продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах области. По данным Минобороны, продвижение ВСУ остановлено.
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Атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Больше всего пострадал приграничный город Суджа. После мощного обстрела населённого пункта армия Украины при поддержке бронемашин и танков попыталась прорвать границу России и зайти вглубь Курской области.
В настоящее время ВС РФ продолжают наносить удары по ВСУ в Суджанском и Кореневском районах области. По данным Минобороны, продвижение ВСУ остановлено.
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Анастасия Чинкова