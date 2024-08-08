В Курской области задействованы пять бригад ВСУ и психологический спецназ

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Военный эксперт Борис Рожин рассказал о предполагаемом составе группировки ВСУ, задействованной на Сумско-Курском направлении. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Отмечается, что речь идёт о 22-ой, 32-ой и 88-ой отдельных механизированных бригадах ВСУ, 49-ой отдельной артиллерийской бригаде, 103-ей отдельной бригаде теробороны.
Кроме того, ВСУ бросили в Курскую область 54-ый отдельный разведывательный батальон, сводную батально-тактическую группу 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, 115-ый батальон 110-ой бригады теробороны, подразделения корпуса рейнджеров Сил специальных операций.
Также Рожин утверждает, что в российском регионе замечены боевики 35-го отдельного полка Национальной гвардии Украины и группы беспилотников Project M2 управления «А» ЦСО Службы безопасности Украины.
В заключение эксперт отметил, что подразделения психологических операций ССО оказывают моральную поддержку военным.
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Кроме того, ВСУ бросили в Курскую область 54-ый отдельный разведывательный батальон, сводную батально-тактическую группу 82-ой отдельной десантно-штурмовой бригады, 115-ый батальон 110-ой бригады теробороны, подразделения корпуса рейнджеров Сил специальных операций.
Также Рожин утверждает, что в российском регионе замечены боевики 35-го отдельного полка Национальной гвардии Украины и группы беспилотников Project M2 управления «А» ЦСО Службы безопасности Украины.
В заключение эксперт отметил, что подразделения психологических операций ССО оказывают моральную поддержку военным.
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Анастасия Чинкова