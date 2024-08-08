Запад связал вылазку ВСУ в Курскую область с поставкой газа в Венгрию и Словакию

Фото: iStock/NiseriN
Атакой ВСУ на Курскую область Украина хочет прервать поток топлива в Венгрию и Словакию, поскольку в регионе находится газоизмерительная станция «Суджа». Об этом заявил венгерский политолог Георг Шпетле, слова которого передаёт РИА Новости.
Он подчеркнул, что своими действиями киевские власти собираются ещё больше навредить странам, которые отказываются поставлять им оружие.
Вместе с тем политолог отметил, что действия украинских войск в российском регионе полностью отвечают интересам США. В частности, после прекращения потока газа из России, власти Штатов смогут нарастить в эти страны собственные поставки сжиженного природного газа (СПГ).
Читайте также:
The Washington Post подтверждает захват ВСУ газоизмерительной станции «Суджа»
Ситуация в Курской области: что происходит в Судже, последние новости военкоров
ВС РФ ликвидировали трёх замначальников Генштаба ВСУ, курирующих операцию под Курском
Анастасия Чинкова