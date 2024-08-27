Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском

Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой отечественной войны. Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.