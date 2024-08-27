Более 6600 военных потеряли ВСУ за время боевых действий под Курском

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За время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных. Об этом сообщило Минобороны России.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Помимо этого, противник потерял 73 танка, 34 боевые машины, 432 боевых бронированных машины, 62 бронетранспортера, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS.
Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли 201 автомобиль, пять установок зенитных ракетных комплексов, две РЛС контрбатарейной борьбы, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, а также две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области, а также, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении.
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Помимо этого, противник потерял 73 танка, 34 боевые машины, 432 боевых бронированных машины, 62 бронетранспортера, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS.
Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли 201 автомобиль, пять установок зенитных ракетных комплексов, две РЛС контрбатарейной борьбы, девять станций радиоэлектронной борьбы, РЛС ПВО, 5 единиц инженерной техники, а также две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области, а также, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении.
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Дарья Осипова