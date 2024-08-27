«‎Захлебнулись в своей крови»: Алаудинов назвал бригады, разгромленные под Курском

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что военные ВС России остановили пять бригад ВСУ в ходе выполнения боевых задач в Курской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
До этого Алаудинов сообщил, что число пленных боевиков ВСУ в Курской области продолжает увеличиваться. По его словам, на данном участке фронта ВС РФ продолжают брать пленных. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении.
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«61-я бригада, 80-я, 82-я уже, как говорится, захлебнулись в своей крови. Сейчас уже закинули сюда 92-ю бригаду, наверху 95-ю бригаду, и они тоже пошли уже к своему завершению», — сказал он.
До этого Алаудинов сообщил, что число пленных боевиков ВСУ в Курской области продолжает увеличиваться. По его словам, на данном участке фронта ВС РФ продолжают брать пленных. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что Вооруженные силы Украины обстреливают и делают все, чтобы взятые военными ВС РФ украинские пленные не дошли до безопасной зоны на курском направлении.
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Дарья Осипова