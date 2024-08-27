Главком ВСУ Сырский сообщил о ходе боев генеральному инспектору бундесвера

Российские военные не дали украинской армии прорваться в населенный пункт Малая Локня Суджанского района Курской области. Вместе с военными из 1009-го полка плечом к плечу сражались солдаты из 9-го и 30-го полков 18-ой мотострелковой дивизии. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Юрий Подоляка.