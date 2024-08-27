Главком ВСУ Сырский сообщил о ходе боев генеральному инспектору бундесвера

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте генеральному инспектору бундесвера Карстену Броеру. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что стороны обсудили усиление системы противовоздушной обороны на фоне ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Кроме того, он поблагодарил Броеру за поддержку Киева и ВСУ.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому. До того он был в звании генерал-полковника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский присвоил высшее воинское звание генерала главкому Вооруженных сил Украины Александру Сырскому. До того он был в звании генерал-полковника.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова