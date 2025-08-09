Пассажирский поезд сошел с рельсов в российском регионе
В Нижегородской области вечером 9 августа у пассажирского туристического поезда №6904, следовавшего по маршруту Арзамас — Нижний Новгород, сошла одна колесная пара локомотива.
По информации Горьковской железной дороги, пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет. Пассажирские вагоны отбуксировал другой локомотив на станцию Арзамас‑1, откуда состав продолжил движение. Ход других пассажирских поездов не нарушен.
В конце июля сообщалось, что работа станции Сальск в Ростовской области временно приостановлена из‑за падения обломков беспилотного летательного аппарата, сообщали в пресс‑службе РЖД. В результате инцидента были задержаны девять поездов, в том числе следующие из Новокузнецка, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Адлера, Имеретинского Курорта, Новороссийска, Кисловодска и Анапы.
Уточнялось, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Железнодорожники делали всё возможное, чтобы сократить время задержек пассажирских составов.
Читайте также: