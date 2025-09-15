Более 70 участниц вышли в полуфинал конкурса «Женщина – Герой»
На этой неделе стартуют полуфиналы Московского областного конкурса «Женщина – Герой» 2025. Об этом сообщили организаторы.
«Из 136 участниц – необычайно сильных, заботливых и красивых женщин-членов семей защитников России – мы отобрали 71 полуфиналистку. Впереди – четыре полуфинала, в ходе которых выберем восемь финалисток. Они представят творческие номера, расскажут о жизненном пути и свершениях», – рассказал Колунов.Первый полуфинал состоится в ДК «Кучино» в Балашихе 19 сентября в 14 часов; второй – в ДК «Подмосковье» в Красногорске 24 сентября в 17:00; третий – в ДК «Октябрь» в Подольске 1 октября в 16:00; заключительный – 12 октября в 14:00 в ДК «Горки-10» в Одинцове.
Списки полуфиналисток можно найти на сайте конкурса «Женщина – Герой».
Финал конкурса пройдёт 30 ноября на площадке Музея Победы на Поклонной горе. Председателем жюри выступит заслуженный артист России SHAMAN, а состав жюри будет объявлен позднее.
Конкурс проходит по инициативе депутата Госдумы Сергея Колунова и Ассоциации ветеранов СВО Московской области при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.