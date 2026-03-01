Песков высказался о нарастающем мировом хаосе
В условиях нарастающего мирового хаоса Россия должна оставаться опорой стабильности, здравого смысла и взвешенных решений. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможной передаче ядерного оружия Киеву.
По словам Пескова, на фоне «системных поломок» в разных частях мира важно, чтобы где-то сохранялся «островок стабильности, рассудительности и мудрости». Он выразил уверенность, что такую роль может выполнять Россия во главе с Владимиром Путиным, подчеркнув, что поддаваться общей атмосфере хаоса опасно и это не приведет к хорошим последствиям. Представитель Кремля также отметил, что ведется планомерная работа, а профильные службы действуют в штатном режиме и выполняют свои задачи.
Ранее, 24 февраля, в пресс-бюро СВР РФ говорили о имеющихся планах Лондона и Парижа скрытно передать Киеву ядерное оружие. На этом фоне в Совете Федерации призвали Великобританию и Францию провести парламентские проверки.
В тот же день Владимир Путин заявил, что противники России, «не брезгующие никакими средствами», осознают, к чему может привести попытка применения ядерного оружия. По его словам, западные страны такими действиями стремятся сорвать мирные переговоры.
Читайте также: