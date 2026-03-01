01 марта 2026, 16:17

В Сумской области потери боевиков ВСУ в тылу больше, чем на передовой

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В Сумской области потери украинской стороны в тылу стали превышать потери на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.