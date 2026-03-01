Потери боевиков ВСУ в тылу больше, чем на передовой
В Сумской области потери украинской стороны в тылу стали превышать потери на линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Источник агентства рассказал, что такие данные прозвучали в одном из недавних радиоперехватов. Чаще всего речь идет о водителях и грузчиках, которые доставляют на позиции ВСУ боеприпасы, технику и продовольствие, говорится в материале.
На Сумском направлении, где действуют подразделения группировки ВС РФ «Север», за сутки потери противника составили до 220 боевиков, а также 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, склад боеприпасов и два хранилища материальных средств.
Ранее ПВО России уничтожила 220 БПЛА ВСУ.
