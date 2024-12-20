Несколько человек погибли при обстреле Рыльска в Курской области

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Несколько человек по предварительным данным погибли при украинском ракетном обстреле Рыльска в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Также в результате удара пострадали несколько человек. Информация о числе погибших и пострадавших уточняется. Однако, по данным Telegram-канала Mash, в результате атаки пострадали как минимум 5 человек.
Подчеркнём, что Рыльск располагается в 30 километрах от Курской АЭС в Курчатове.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что на месте прилёта работают все оперативные службы, также в город прибыли его заместители. Сам глава Курской области прибудет в Рыльск из Москвы по окончании заседания Госсовета.
Хинштейн подчеркнул, что всем пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь.
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Подчеркнём, что Рыльск располагается в 30 километрах от Курской АЭС в Курчатове.
Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что на месте прилёта работают все оперативные службы, также в город прибыли его заместители. Сам глава Курской области прибудет в Рыльск из Москвы по окончании заседания Госсовета.
Хинштейн подчеркнул, что всем пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь.
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Анастасия Чинкова