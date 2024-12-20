СК завел уголовное дело о теракте после обстрела ВСУ Рыльска в Курской области

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Следственный комитет России инициировал уголовное дело по статье о теракте в связи с недавним обстрелом города Рыльск в Курской области, который совершили боевики Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
В пятницу боевики применили дистанционные средства огневого поражения для ракетного удара по городу, где на тот момент находились мирные жители. Как подчеркивается в официальном сообщении, целью атак стали гражданские объекты. По предварительным данным, в результате обстрела имеются как погибшие, так и пострадавшие, а точное количество жертв в настоящее время устанавливается. По данному факту Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что правительство Курской области окажет необходимую помощь как пострадавшим, так и семьям жертв. Никто не останется один на один со своей бедой.
Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
Ранее стало известно, что происходит на Курской АЭС после обстрела Рыльска со стороны ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова