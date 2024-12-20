Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стало известно, откуда ВСУ нанесли удар HIMARS по Курской области

Стало известно, откуда ВСУ нанесли удар HIMARS по Курской области

Фото: iStock/ Iryna Imago

Фото: iStock/ Iryna Imago

Натовская РСЗО HIMARS, по предварительной информации, вела обстрел по Рыльску из Черниговской области, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Известно, что найденные в Рыльске обломки говорят о том, что Вооружённые силы Украины атаковали из американского РСЗО. Такое мнение выразили специалисты, которые осмотрели фрагменты в центре города.

По информации канала, число пострадавших при обстреле украинской армией города Рыльск в Курской области достигло 11 человек, одна женщина погибла. Уточнялось, что все потерпевшие — гражданские люди.



Всего по городу киевский режим выпустил более 13 залпов.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские националисты намеренно нацеливаются на мирные объекты и социальные учреждения. Он добавил, что сейчас находится в Москве на заседании. Сразу после его завершения, по словам Хинштейна, он выдвинется в Рыльск.

Читайте также:

Гладков: Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область

Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS

Киев понес жесткое наказание за удары ракетами ATACMS по Ростовской области
#специалисты
#люди
#всу
#курская область
ВСУ атаковали Рыльск ракетами ATACMS: данные о погибших и пострадавших, что известно
Появились данные о пяти погибших при ракетном обстреле ВСУ Рыльска
20 декабря 2024, 17:14

Фото: iStock/bpawesome

При ракетном обстреле ВСУ Рыльска в Курской области, по предварительным данным, погибли пять мирных жителей, среди них может быть ребенок, еще не менее 25 человек пострадали, пишет Mash.
Предполагается, что ВСУ ударили по жилым кварталам Рыльска западными дальнобойными ракетами с кассетной частью. Известно о пяти погибших, при этом есть информация, что среди погибших оказался ребенок. Не менее 25 человек пострадали. Официально эти данные не подтверждались.

После обстрела загорелось здание педучилища, а рядом образовалась огромная воронка. Также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов. Предполагается, что обстрел велся из Черниговской области.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о ракетном обстреле Рыльска в своем Telegram-канале. По его словам, украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения.

Читайте также:

Минимум 15 жителей Рыльска пострадали из-за ракетного обстрела ВСУ

Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску

Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS
#школа
#дом
#фок
#дом культуры
#человек
#здание
#telegram
#информация
#всу
#обстрел
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минимум 15 жителей Рыльска пострадали из-за ракетного обстрела ВСУ
20 декабря 2024, 16:55

Фото: iStock/maxim4e4ek

Не менее 15 человек пострадали при ракетном обстреле ВСУ города Рыльск Курской области, пишет Mash.
После обстрела загорелось здание педучилища, а рядом образовалась огромная воронка. Также повреждены осколками дом культуры, ФОК, школа № 7, пожарная часть и несколько частных домов.

Появились предварительные данные о пяти погибших.

По предварительным данным, обстрел велся из Черниговской области.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил о ракетном обстреле Рыльска в своем Telegram-канале. По его словам, украинские националисты сознательно выбирают своими целями мирные объекты, объекты социального назначения.

Читайте также:

Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску

Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS

Ответы ВС РФ на удары вглубь России будут каждый раз – Песков
#школа
#дом
#фок
#дом культуры
#данные
#здание
#telegram
#всу
#вс рф
#обстрел
#песков
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гладков: Два мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область
20 декабря 2024, 16:53

Фото: istockphoto/valio84sl

Украинский беспилотник нанёс удар по территории Краснояружского района Белгородской области. В результате пострадали два мирных жителя села Репяховка.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что у двоих мужчин диагностированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу. Второму медицинская помощь оказана на месте, он будет проходить лечение амбулаторно, добавил Гладков.

Также, по словам губернатора, ещё один БПЛА был замечен в Шебекинском муниципальном округе. Он был сбит силами ПВО, но при падении сдетонировал. В результате повреждения получили два легковых автомобиля, сообщил глава Белгородской области.

Читайте также:

Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS

В Белгородской области БПЛА атаковали автомобили

Над российским регионом сбили ракету ВСУ
#губернатор
#помощь
#лечение
#бпла
#травмы
#Вячеслав Гладков
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хинштейн заявил, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску
20 декабря 2024, 16:38

Александр Хинштейн (фото: kremlin.ru)

Боевики ВСУ нанесли ракетный удар по городу Рыльску. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, украинские националисты намеренно нацеливаются на мирные объекты и социальные учреждения. Он добавил, что сейчас находится в Москве на заседании. Сразу после его завершения, по его словам, он выдвинется в Рыльск.

Помимо этого, Хинштейн заявил, что на место уже направлен исполняющий обязанности председателя правительства Алексей Дедов, а также его заместители. Все оперативные службы, включая МЧС, работают на месте. Правительство Курской области окажет необходимую помощь как пострадавшим, так и семьям жертв. Никто не останется один на один со своей бедой.

Утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь прорваться через государственную границу России и нанося массированные удары по мирным районам региона, в результате чего погибли и пострадали люди. В Курской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба и контртеррористическая операция (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с российской территории продолжается. Жителей приграничных с Украиной районов эвакуируют для обеспечения их безопасности.

Читайте также:

Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS

В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях

Следком возбудил уголовное дело против воюющей под Курском наёмницы из Дании
#суд
#уголовное днр
#всу
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области ракетами ATACMS
20 декабря 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Mikhail Dmitriev

Вооружённые силы Украины подвергли обстрелу город Рыльск в Курской области. По предварительным данным, при атаке использовались ракеты ATACMS американского производства.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Сообщается, что зафиксирован прилёт не менее шести ракет. Осколки попали в здание автостанции, городскую школу № 1, педагогическое училище и Дом культуры. На данный момент известно о трёх пострадавших в результате обстрела. Рыльск находится в 30 километрах от Курской АЭС в Курчатове. Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ни один ракетный удар со стороны Украины вглубь территории России не останется без ответа, как и обещал Владимир Путин. Например, сегодня российские войска нанесли массированный удар по Киеву, в результате которого был поражён пункт управления Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Киев понес жесткое наказание за удары ракетами ATACMS по Ростовской области

«Ибо неча»: Симоньян высказалась об ударах по центрам принятия решений на Украине

В Белгородской области БПЛА атаковали автомобили
#дом
#владимир путин
#дом культуры
#аэс
#здание
#дмитрий песков
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев понес жесткое наказание за удары ракетами ATACMS по Ростовской области
20 декабря 2024, 15:53

Фото: iStock/Leonid Ikan

Киев понес жесткое наказание за удары западными дальнобойными ракетами по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. 20 декабря Россия предприняла массированную ракетную атаку по целям в украинской столице.
По данным Минобороны РФ, 18 декабря ВСУ нанесли удар по предприятию «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Для этого они использовали шесть американских оперативно-тактических ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты «Storm Shadow».

«В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ», — заявили в Минобороны РФ.

Позже пророссийский подпольщик Сергей Лебедев заявил, что по предварительным данным, высокопоставленные сотрудники ВСУ и украинских спецслужб погибли при российском ударе по управлению СБУ в Киеве утром 20 декабря. Он добавил, что ВС РФ нанесли удар по наводке украинских военных, которые работают на Россию.

Также под удар попало киевское конструкторское бюро «Луч», где происходит проектирование и производство ракетных комплексов «Нептун», а также крылатых ракет РСЗО «Ольха». Добавляется, что удар также пришелся по позиции ЗРК «Patriot».

По данным оборонного ведомства России, все назначенные объекты были поражены.

Утром 20 декабря по всей территории Украины действовало предупреждение о ракетной опасности. Серия взрывов прогремела в Киеве. Местные жители сообщали о сильных пожарах по всему городу.

Читайте также:

Воздушная тревога по всей Украине, ожидается запуск «Орешника»

Выбор цели по пункту управления СБУ – это возмездие за убийство Кириллова

ВС РФ нанесли по Украине массированный ракетный удар
#предупреждение
#минобороны рф
#производство
#жители
#сотрудники
#тревога
#всу
#вс рф
#ракеты
#удар
#сбу
#воздушная тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ бежали из Курахова, идет зачистка города
Mash: ВС РФ освободили Курахово в ДНР
20 декабря 2024, 15:42

Фото: iStock/Artem Zakharov

Армия России освободила город Курахово в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе со ссылкой на российских бойцов, воюющих на том направлении.
«Курахово — наш! Идёт зачистка города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделения ВСУ пытаются в спешке бежать под прицелом российских артиллеристов. Также российские бойцы установили контроль над селом Константинопольское.

Ранее командование ВСУ официально объявило об отводе своих войск с позиций к югу от Курахово. При этом отдельные части ВСУ уже несколько недель хаотично отступали с позиций в городе без соответствующего приказа.

Читайте также:

ВСУ официально подтвердили выход из «Успеновского мешка» южнее Курахово

«Ад»: На Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона

Российские военные освободили Успеновку и Новопустынку в ДНР
#военные
#контроль
#днр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ибо неча»: Симоньян высказалась об ударах по центрам принятия решений на Украине
Симоньян высказалась о групповом ударе ВС РФ по Украине словами «ибо неча»
20 декабря 2024, 15:41

Маргарита Симоньян (фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян словами «ибо неча» прокомментировала групповой удар ВС РФ по территории Украины. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
Накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что приоритетными целями ВС РФ на Украине являются военные объекты, объекты военно-промышленного комплекса и центры принятия решений.

Симоньян написала, что в пятницу подоспели удары по пресловутым центрам принятия решений. «Ибо неча», – добавила журналистка.

Также она отметила объекты, попавшие под удар: пункт управления СБУ, конструкторское бюро, где разрабатывались и производились ракеты и ракетные комплексы, а также позиции ЗРК Patriot.

Бюро, о котором написала Симоньян, – это киевское конструкторское бюро «Луч», которое производит ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО «Ольха».

Читайте также:

Выбор цели по пункту управления СБУ – это возмездие за убийство Кириллова

Очевидцы сообщили о пожаре около военного завода «Артем» в Киеве после серии взрывов

Украинская ПВО обстреляла Киев, пожары горят по всему городу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ДНР пройдет суд над наемником из Грузии за участие в боевых действиях
20 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/breakermaximus

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) завершила расследование уголовного дела в отношении 39-летнего гражданина Грузии, который, по версии следствия, принимал участие в боевых действиях на стороне Украины против России. Об этом информирует «Лента.ру».
Обвинительное заключение утверждено, и дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.

Иностранец заочно обвиняется по статье 359 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается наемничества. Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в марте 2022 года гражданин Грузии прибыл на территорию Украины, где получил оружие, обмундирование и специальное снаряжение. После этого он прошел военную подготовку и начал участвовать в боевых действиях в составе различных военизированных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве наемника. Размер его вознаграждения за участие в конфликте составил более 318 тысяч рублей.

Армия России освободила город Курахово в ДНР от присутствия ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВСУ официально подтвердили выход из «Успеновского мешка» южнее Курахово

В Белгородской области БПЛА атаковали автомобили

При ударе ВС РФ по управлению СБУ погибли высокопоставленные сотрудники ВСУ
#оружие
#армия
#розыск
#бпла
#армия россии
#днр
#всу
#вс рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате