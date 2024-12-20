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Натовская РСЗО HIMARS, по предварительной информации, вела обстрел по Рыльску из Черниговской области, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Известно, что найденные в Рыльске обломки говорят о том, что Вооружённые силы Украины атаковали из американского РСЗО. Такое мнение выразили специалисты, которые осмотрели фрагменты в центре города.
По информации канала, число пострадавших при обстреле украинской армией города Рыльск в Курской области достигло 11 человек, одна женщина погибла. Уточнялось, что все потерпевшие — гражданские люди.
Всего по городу киевский режим выпустил более 13 залпов.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские националисты намеренно нацеливаются на мирные объекты и социальные учреждения. Он добавил, что сейчас находится в Москве на заседании. Сразу после его завершения, по словам Хинштейна, он выдвинется в Рыльск.
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По информации канала, число пострадавших при обстреле украинской армией города Рыльск в Курской области достигло 11 человек, одна женщина погибла. Уточнялось, что все потерпевшие — гражданские люди.
Всего по городу киевский режим выпустил более 13 залпов.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские националисты намеренно нацеливаются на мирные объекты и социальные учреждения. Он добавил, что сейчас находится в Москве на заседании. Сразу после его завершения, по словам Хинштейна, он выдвинется в Рыльск.
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Ольга Енгалычева