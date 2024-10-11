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ВС РФ контролируют уже более половины Дзержинска

Украинские власти признали, что ВС РФ контролируют более половины Дзержинска
11 октября 2024, 12:09
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские войска контролируют более половины Дзержинска (украинское название Торецк). Об этом заявил глава местной администрации Василий Чинчик, его слова передает украинское издание «Страна».
«Ориентировочно в районе 40-50% города, можно сказать, находится под контролем ВСУ. Остальная территория — врагом захвачена», — сказал Чинчик.

Он также сообщил, что в Дзержинске остаются порядка 1150 мирных жителей. Сейчас их эвакуируют на территорию Украины.



По данным российских военных экспертов, армия России уже взяла под контроль центр города и микрорайоны Нахаловка и Забалка.

Ранее также сообщалось, что группировка ВСУ в Селидово ДНР рискует попасть в полное окружение, российские войска сжимают клещи вокруг города. Наиболее активно российские штурмовики работают к северо-западу и югу от города.

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#новости
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#сво
#всу
«Клещи сжимаются»: российские войска окружают Селидово
ТАСС: ВСУ рискуют попасть в полное окружение в Селидово ДНР
11 октября 2024, 11:36

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Группировка ВСУ в Селидово ДНР рискует попасть в полное окружение, российские войска сжимают клещи вокруг города. Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает ТАСС. По словам собеседника агентства, наиболее активно российские штурмовики работают к северо-западу и югу от города.
«ВСУ рискуют повторить угледарский сценарий и оказаться в полном окружении. Уже сейчас можно говорить о том, что клещи вокруг города сжимаются все сильнее», — заявил он.
Ранее сообщалось, что российские силы вплотную приблизились к городу Курахово Донецкой Народной Республики с восточной стороны. Уточнялось, что наименьшее расстояние от города составляет порядка полукилометра. При этом продолжается наступление ВС РФ северо-восточнее от Курахово, откуда до города осталось чуть более 1 км.

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На Западе сообщили о готовности Зеленского к переговорам с Россией
WP: Зеленский стал более открытым к диалогу с Москвой из-за ослабления позиций
11 октября 2024, 11:08

Владимир Зеленский сейчас более открыт к переговорам с Россией из-за ослабления позиций Украины. Об этом пишет Washington Post.
«Западные дипломаты в Киеве заметили, что Зеленский стал более открытым для начала переговоров с Москвой, несмотря на то, что российские силы занимают более 20 процентов территории Украины и вряд ли уступят какие-либо подконтрольные ими земли», — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что Зеленский хочет завершить конфликт на условиях Украины, однако позиции страны значительно ослабли за последний год, так как армия России смогла получить преимущество на поле боя, особенно на востоке Донецкой области.

Автор материала обратила внимание и на провал украинской операции в Курской области, цель которой заключалась в выводе части подразделений ВС РФ с востока Украины.

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#страны
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#зеленский
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Армия России вплотную приблизилась к Курахово в ДНР
11 октября 2024, 10:30

Фото: iStock/Evgeny555

Российские силы вплотную приблизились к городу Курахово Донецкой Народной Республики с восточной стороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Уже вплотную приблизились к Курахово со стороны Максимильяновки, что к востоку от города», — говорится в сообщении.

Уточняется, что наименьшее расстояние от города составляет порядка полукилометра. При этом продолжается наступление ВС РФ северо-восточнее от Курахово, откуда до города осталось чуть более одного км.

Ранее советник главы республики Игорь Кимаковский сообщал, что армия России берет ВСУ в клещи в Кураховке и Селидово на западе ДНР. Кимаковский также добавил, что российские бойцы на западе ДНР продвигаются к Красноармейску (Покровску) и Дмитрову (Мирнограду). Они работают над тем, чтобы перерезать дороги снабжения для ВСУ между Селидово и Красноармейском, а также между Селидово и Курахово.

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#армия
#армия россии
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Стало известно, что на западной окраине Часова Яра ВСУ покинули свои позиции
Силовики заявили, что ВСУ покинули позиции на западной окраине Часова Яра
11 октября 2024, 10:21

Фото: istock/Irina Piskova

Украинские военные покинули свои позиции на западной окраине Часова Яра. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

«Удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра. Выжившим не осталось ничего, кроме как уйти и отойти на более дальние рубежи», — поделился собеседник.
По его словам, взятие этих позиций открывает положительные перспективы для российских военных. Он отметил, что связано это с ландшафтными и архитектурными особенностями.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Октябрьский в Часове Яре продолжаются встречные бои. Продвижение здесь происходит крайне редко из-за высокой концентрации огня и активного использования беспилотной авиации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Местный житель рассказал о намеренном уничтожении ВСУ больницы в Курской области
11 октября 2024, 09:58

Фото: istock/Nastco

Украинские боевики при начале атаки на приграничье Курской области специально уничтожили больницу в Суджанском районе. Об этом рассказал местный житель на допросе у военного следователя, пишет ТАСС.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Мужчина рассказал, что в тот же день, уже к обеду, начался обстрел больницы. Артиллерия наносила удары, которые были очень интенсивными. Люди, по его словам, даже не стали считать прилеты, просто спустились в укрытие.

Он отметил, что в населенных пунктах, через которые он проезжал, было много поврежденных домов и автомобилей гражданских лиц. По его словам, удары ВСУ приходились именно на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей.

Появилась информация о количестве украинских БПЛА, уничтоженных за ночь над территорией РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Контратака в Курской области, штурм под Угледаром, бои в Часове Яре: последние новости СВО
11 октября 2024, 09:45

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска перешли ко второй фазе активного контрнаступления под Курском. Кроме того, завладеть инициативой ВС РФ удалось сразу на нескольких участках фронта. Подробнее о событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».

Курская область


На Курском направлении российские войска атаковали позиции ВСУ в Кореневском и Суджанском районах. ВС РФ смогли выбить противника из Зеленого Шляха, также зафиксирован прорыв обороны ВСУ на северном фланге Курского приграничья. Телеграм-канал Colonelcassad сообщает, что противник признает ухудшение ситуации в западной части Курского выступа.

«Сообщается о значительном продвижении российских войск в районе Любимовки и Новоивановки, а также о серьезных потерях и нарушении связности обороны. Резервы пытаются перебрасывать через Суджу к проблемным участкам», — пишут авторы портала.

По информации телеграм-канала Mash, российские военные приступили ко второй фазе активного контрнаступления под Курском. Согласно данным портала, ВС РФ уже контролируют село Любимовка и дорогу Суджа — Коренево, которую украинские силы использовали для снабжения своих подразделений.

В телеграм-канале группировки войск «Север» сообщили, что ударные беспилотники продолжают уничтожать бронетехнику ВСУ, а батальонно-тактические группы ВС РФ выбивают противника, оказавшегося в оперативном окружении, из населенного пункта Любимовка в Курской области. Эпицентр боевых действий перемещается чуть юго-восточнее, в район села Толстый Луг.

Пригород Майкопа подвергся атаке дронов ВСУ
Пригород Майкопа подвергся атаке дронов ВСУ


Донецкое направление


Мотострелковая разведгруппа группировки «Юг» захватила два миномета ВСУ на подступах к Гродовке. Российские бойцы использовали их против отступающих украинских сил.

Также российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт (КНП) украинской армии, который был обнаружен благодаря тому, что украинские бойцы снимали видео, предположительно, для TikTok. КНП находился в блиндаже близ населенного пункта Горняк и был уничтожен с помощью российского беспилотника.


Харьковское направление


Российские силы нанесли удар по пункту управления ВСУ, который координировал действия украинских подразделений в районе Волчанска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко, который отметил, что удар был нанесен прицельным огнем. По предварительным данным, российские войска, продвигаясь на юг от Синьковки, захватили северные окраины Петропавловки.

Подразделения группировки «Север» нанесли удары по формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы и Липцы в Харьковской области. По оценкам, ВСУ потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Также был уничтожен полевой склад боеприпасов.

Фото: Минобороны РФ

Угледарское направление


Российские войска продолжают зачистку лесополос севернее Угледара и Водяного, готовясь к штурму Богоявленки. Высокая интенсивность боевых действий наблюдается в районе Катериновки и Антоновки, а также сильные бои идут у Острого.

Покровское направление


На Покровском направлении, к югу от Цукурино, идут тяжелые бои в Новоселидовке, где российская армия уже контролирует до половины села. Ситуация аналогична и в соседней Измайловке, где противник упорно сопротивляется, осознавая, что потеря этих населенных пунктов приведет к окружению Горняка.


Торецкое направление


В Торецке бойцы ВС РФ продолжают наступление на линию обороны противника в северной части города. Сражение за шахту «Центральная» и ее террикон продолжается, сообщает военкор Евгений Лисицын в своем телеграм-канале.

Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области
Алаудинов заявил об освобождении двух населенных пунктов в Курской области


Купянское направление


На Купянском направлении подразделения ВС РФ продвинулись южнее Синьковки и достигли северо-западных окраин Петропавловки, увеличив контроль на три километра. Западнее Кисловки продолжаются встречные бои, при этом линия боевого соприкосновения остается неизменной уже длительное время. В районе Песчаного Армия России пытается расширить свою зону контроля, сражения идут на севере, западе и юге, однако значительных успехов за последние сутки не зафиксировано.


Константиновское направление


На Константиновском направлении подразделения ВС РФ продвигаются вдоль канала юго-западнее Григоровки. В микрорайоне Октябрьский в Часове Яре продолжаются встречные бои. Продвижение здесь происходит крайне редко из-за высокой концентрации огня и активного использования беспилотной авиации.

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#военные
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#запорожская область
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Во Франции рассказали о шоке ВСУ из-за потери Угледара
Le Figaro: потеря Угледара была психологическим шоком для бойцов ВСУ
11 октября 2024, 09:25

Фото: iStock/Olena_Z

Потеря Угледара стала психологическим шоком для солдат Вооруженных сил Украины. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
Уточняется, что потеря данного населенного пункта также привела к снижению морального духа бойцов. Согласно информации издания, украинцы стали чаще дезертировать.

В материале газеты говорится, что чем больше дезертиров среди ВСУ, тем больше преимущества у ВС России на линии боевого соприкосновения. Отмечается, что на сегодняшний день в Донбассе происходят крупные сражения, в которых доминирует российская ​армия.

Напомним, 3 октября в Минобороны РФ подтвердили, что российские войска освободили Угледар в Донецкой народной республике.

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#минобороны рф
#военные
#армия
#украшения
#всу
#угледар
#вс рф
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Власти Николаева сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры
11 октября 2024, 08:32

Фото: iStock/grafoto

В Николаеве на объекте критической инфраструктуры в результате взрывов возник пожар. Об этом проинформировал глава областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.
Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве во время воздушной тревоги. Виталий Ким отметил, что в четверг днем было совершено два удара по объекту критической инфраструктуры.

«Возник пожар, который был оперативно ликвидирован спасателями», — написал он.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

Ранее сообщалось, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#воздушная
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Минобороны: ПВО ночью сбила в четырех областях России десять БПЛА ВСУ
11 октября 2024, 07:43

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 10 БПЛА ВСУ в четырех областях России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре вражеских БПЛА были перехвачены над территорией Ростовской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Курской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее стало известно, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#бпла
#днр
#владимир зеленский
#всу
#минобороны
#рф
#пво
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