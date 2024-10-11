ВС РФ контролируют уже более половины Дзержинска

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Российские войска контролируют более половины Дзержинска (украинское название Торецк). Об этом заявил глава местной администрации Василий Чинчик, его слова передает украинское издание «Страна».
«Ориентировочно в районе 40-50% города, можно сказать, находится под контролем ВСУ. Остальная территория — врагом захвачена», — сказал Чинчик.
Он также сообщил, что в Дзержинске остаются порядка 1150 мирных жителей. Сейчас их эвакуируют на территорию Украины.
По данным российских военных экспертов, армия России уже взяла под контроль центр города и микрорайоны Нахаловка и Забалка.
Ранее также сообщалось, что группировка ВСУ в Селидово ДНР рискует попасть в полное окружение, российские войска сжимают клещи вокруг города. Наиболее активно российские штурмовики работают к северо-западу и югу от города.
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Элина Позднякова