Стало известно, что на западной окраине Часова Яра ВСУ покинули свои позиции

Фото: istock/Irina Piskova
Украинские военные покинули свои позиции на западной окраине Часова Яра. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По его словам, взятие этих позиций открывает положительные перспективы для российских военных. Он отметил, что связано это с ландшафтными и архитектурными особенностями.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Октябрьский в Часове Яре продолжаются встречные бои. Продвижение здесь происходит крайне редко из-за высокой концентрации огня и активного использования беспилотной авиации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Местный житель рассказал о намеренном уничтожении ВСУ больницы в Курской области
Появилась информация о количестве украинских БПЛА, уничтоженных за ночь над территорией РФ
Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности
«Удалось выбить противника с западной окраины Часова Яра. Выжившим не осталось ничего, кроме как уйти и отойти на более дальние рубежи», — поделился собеседник.
По его словам, взятие этих позиций открывает положительные перспективы для российских военных. Он отметил, что связано это с ландшафтными и архитектурными особенностями.
Ранее сообщалось, что в микрорайоне Октябрьский в Часове Яре продолжаются встречные бои. Продвижение здесь происходит крайне редко из-за высокой концентрации огня и активного использования беспилотной авиации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Местный житель рассказал о намеренном уничтожении ВСУ больницы в Курской области
Появилась информация о количестве украинских БПЛА, уничтоженных за ночь над территорией РФ
Минэнерго Украины не успеет запустить заявленные Зеленским 1 ГВт мощности
Дарья Осипова