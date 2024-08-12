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Более половины жителей Шебекино в Белгородской области покинули город

Гладков: порядка 50-70% жителей Шебекино покинули город
12 августа 2024, 16:12
Фото: iStock/N-sky

Фото: iStock/N-sky

Порядка 50-70% жителей Шебекино в Белгородской области покинули город. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с президентом Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что в настоящее время полной информации, касаемо эвакуации, тем более самостоятельной, нет. Но по расчётам местных властей, около 50-70% мирных жителей уехали из Шебекино.

По словам Гладков, именно в этом округе в данный момент наблюдается самая тяжёлая обстановка, поскольку значительно выросло число ударов беспилотников и выстрелов ствольной артиллерией, миномётами и реактивными системами залпового огня (РСЗО).



Сейчас в городе проживают 38 тысяч граждан, а в округе – 85 тысяч. В этом году там погибли 36 местных жителей, а порядка 300 получили ранения различных степеней тяжести.

Также, уточнил Гладков, стремительно растёт число разрушений объектов. Так, с начала конфликта пострадало свыше 30 тысяч домов и квартир. На данный момент восстановлено 25 тысяч, однако работы затрудняет напряжённая обстановка вдоль границы.

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#вс рф
Сёла в приграничных районах Курской области опустели
Смирнов: сёла в Курском приграничье опустели, сейчас там находятся военные
12 августа 2024, 17:02

Фото: iStock/Leonid Andronov

Многие населенные пункты и райцентры в приграничных районах Курской области опустели, там находятся военные. Об этом сообщил российскому президенту Владимиру Путину врио губернатора региона Алексей Смирнов в рамках совещания по ситуации в Курской области.
«Населенные пункты, районные центры опустели. Они сейчас занимаются военными частями», — доложил Смирнов.

Кроме того, по его словам, ситуация в регионе остаётся сложной, под контролем противника сейчас 28 населённых пунктов. Судьба находящихся в них двух тысяч человек остаётся неизвестной. На сегодняшний день из приграничных районов выехала 121 тысяча местных жителей. Всего планируется вывезти порядка 180 тысяч человек. С начала атаки ВСУ на Курскую область пострадал 121 человек, еще 12 погибли.

По данным Смирнова, на территории региона в настоящее время продолжают действовать вражеские ДРГ.

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#человек
#всу
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Стало известно, как ситуация под Курском сказалась на наступлении ВС РФ
Путин: темпы наступления ВС РФ увеличились на фоне событий под Курском
12 августа 2024, 16:46

Фото: сайт Кремля

Армия России на фоне событий в Курском приграничье в 1,5 раза увеличили наступление по всем направлениям СВО. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках оперативного совещания по ситуации в Курской области.
«Что происходит на линии боевого соприкосновения, каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а, наоборот, увеличились, увеличились в 1,5 раза», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед ВС РФ, будут достигнуты.

В свою очередь врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту Путину, что в регионе нет чёткой линии фронта, это осложняет определение местоположения противника.

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#президент
#совещание
#всу
#вс рф
#путин
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Стало известно, что готовят в Германии для помощи Украине
Rheinmetall передаст Чехии танки Leopard взамен отправленной на Украину техники
12 августа 2024, 16:29

Фото: iStock/Michele Ursi

Немецкий концерн Rheinmetall поставит Чехии танки Leopard 2A4 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Buffel взамен переданной Киеву. Об этом сообщается в заявлении концерна.
Уточняется, что количество поставленных ВС Чехии танков Leopard 2A4 от немецкого концерна составит 14 единиц. Примечательно, что первую боевую машину должны отправить в Чехию в конце этого года, остальные — до конца апреля следующего года.

После чего Чехия передаст военную технику Киеву, говорится в заявлении Rheinmetall.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#танк
#украина
#чехия
#германия
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Появилось видео допроса пленённого в Курской области боевика ВСУ
ФСБ показала кадры допроса пленённого в Курской области боевика ВСУ
12 августа 2024, 16:29

Фото: iStock/Diy13

ФСБ опубликовала кадры с боевиком ВСУ, попавшим в плен ВС РФ в Беловском районе Курской области. Видео демонстрирует РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.

Он также рассказал, что в нападении на Курскую область в рядах ВСУ приняли участие наемники из Франции, Польши и Великобритании. Изначально перед украинскими боевиками стояла задача дойти до Курска и Белгорода.

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#фсб
#всу
#вс рф
#наемники
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ВСУ начали использовать тактику засад с дронами на Харьковском направлении
Ганчев: ВСУ используют тактику засад с дронами на Харьковском направлении
12 августа 2024, 16:20

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ всё чаще начали использовать тактику засад с применением беспилотников на Харьковском направлении. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев в своём Telegram-канале.
Отмечается, что украинские операторы дронов сначала сажают беспилотники типа FPV на дороги или крыши зданий, после чего запускают их в момент движения любого объекта и врезаются в него.

По словам Ганчева, ранее ВСУ уже пользовались такой тактикой в ходе боевых действий в ДНР.

В заключение он подчеркнул, что фиксировались случаи, когда от таких манёвров ВСУ страдали мирные жители Харьковской области.

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#харьковская область
#всу
#беспилотник
#атака
#сво
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Судьба жителей оккупированных ВСУ сёл в Курской области остается неизвестной
Смирнов: судьба двух тысяч жителей Курской области остается неизвестной
12 августа 2024, 16:12

Фото: сайт Кремля

Судьба жителей 28 населенных пунктов Курской области, оккупированных ВСУ, в настоящее время не известна. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.
«Ситуация в регионе остаётся сложной, под контролем противника сейчас 28 населённых пунктов. Судьба находящихся в них двух тысяч человек остаётся неизвестной», — сообщил Смирнов Путину.

На сегодняшний день из приграничных районов выехала 121 тысяча местных жителей. Всего планировалось вывезти порядка 180 тысяч человек.

С начала атаки ВСУ на Курскую область пострадал 121 человек, еще 12 погибли.

По данным Смирнова, на территории региона в настоящее время продолжают действовать вражеские ДРГ.

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#совещание
#человек
#всу
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Путин сообщил о драматическом увеличении потерь в наиболее боеспособных частях ВСУ
Путин: потери у наиболее боеспособных частей ВСУ драматически увеличиваются
12 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/Irina Piskova

Потери среди наиболее боеспособных частей ВСУ стремительно растут. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что потери у таких подразделений увеличиваются «драматически».

Также Путин добавил, что киевский режим не только совершает преступления в отношении россиян, но и стоит на пути истребления собственного народа.

Кроме того, глава государства заявил о невозможности проведения переговоров с Украиной, поскольку после совершённых ВСУ атак, в том числе против мирного населения, Москве не о чём говорить с Киевом.

В понедельник Путин провёл совещание по вопросам обстановки в приграничных регионах России, на котором присутствовали главы этих областей.

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#владимир путин
#всу
#украина
#совещание
#военные
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ВСУ применили химическое оружие в Курской области
Смирнов: ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области
12 августа 2024, 15:38

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Бригада «Россетей» попала под обстрел ВСУ в Беловском районе Курской области, в ходе которого украинские войска выпустили снаряды с химическим оружием. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Отметим, что в понедельник глава государства провёл оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России. В нём в режиме видеоконференции приняли участие главы этих областей.

Смирнов подчеркнул, что ВСУ впервые на этом направлении применили химическое оружие позавчера. Тогда под удар попала бригада «Россетей», которой удалось укрыться в местном РОВД.

В результате обстрела все выжили, однако отравление получили и сами военные, и полицейские, и глава сельсовета.

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#всу
#курская область
#оружие
#обстрел
#атака
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Оказавшийся в окружении ВСУ россиянин поделился историей выживания
Житель Курской области дважды спасся от бойцов ВСУ и решил помогать пострадавшим
12 августа 2024, 15:19

Фото: iStock/zabelin

Житель Курской области Юрий Маклаков рассказал, как дважды чуть не стал жертвой украинских боевиков. Об этом сообщает «Царьград».
Мужчина рассказал, что первый раз он столкнулся с солдатами ВСУ, когда он заехал в деревню Фанасеевка, чтобы эвакуировать людей в безопасное место. Когда россиянин приехал на место, он увидел заведенную машину с людьми внутри. Подойдя ближе, он осознал, что они мертвы. В это же время по нему открыли стрельбу, но мужчине удалось спастись, пишет «Царьград».

Утром мужчина обнаружил рядом еще одну машину. Внутри находились три женщины, мужчина и молодой человек. Последние не подавали признаков жизни, а две женщины оказались ранены. Тогда же ВСУ из укрытий закричали им, что если кто-то поднимет голову, то по ним начнут стрелять. После этого россиянин убежал обратно на заправку, где встретился с украинскими военными. Они подставили оружие к груди мужчины и потребовали отдать мобильник, после чего отпустили.

После случившегося мужчина все равно намерен продолжать заниматься помощью пострадавшим.

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