Более половины жителей Шебекино в Белгородской области покинули город

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Порядка 50-70% жителей Шебекино в Белгородской области покинули город. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания с президентом Владимиром Путиным.
Он подчеркнул, что в настоящее время полной информации, касаемо эвакуации, тем более самостоятельной, нет. Но по расчётам местных властей, около 50-70% мирных жителей уехали из Шебекино.
По словам Гладков, именно в этом округе в данный момент наблюдается самая тяжёлая обстановка, поскольку значительно выросло число ударов беспилотников и выстрелов ствольной артиллерией, миномётами и реактивными системами залпового огня (РСЗО).
Сейчас в городе проживают 38 тысяч граждан, а в округе – 85 тысяч. В этом году там погибли 36 местных жителей, а порядка 300 получили ранения различных степеней тяжести.
Также, уточнил Гладков, стремительно растёт число разрушений объектов. Так, с начала конфликта пострадало свыше 30 тысяч домов и квартир. На данный момент восстановлено 25 тысяч, однако работы затрудняет напряжённая обстановка вдоль границы.
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По словам Гладков, именно в этом округе в данный момент наблюдается самая тяжёлая обстановка, поскольку значительно выросло число ударов беспилотников и выстрелов ствольной артиллерией, миномётами и реактивными системами залпового огня (РСЗО).
Сейчас в городе проживают 38 тысяч граждан, а в округе – 85 тысяч. В этом году там погибли 36 местных жителей, а порядка 300 получили ранения различных степеней тяжести.
Также, уточнил Гладков, стремительно растёт число разрушений объектов. Так, с начала конфликта пострадало свыше 30 тысяч домов и квартир. На данный момент восстановлено 25 тысяч, однако работы затрудняет напряжённая обстановка вдоль границы.
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Анастасия Чинкова