ВС РФ отразили атаку ДРГ ВСУ на МАПП «Колотиловка» под Белгородом

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Российские бойцы отразили атаку ДРГ противника на МАПП «Колотиловка» в Белгородской области. ВСУ вынуждены были отойти, понеся серьезные потери в личном составе и технике. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, украинская ДРГ в составе около 50 человек ранним утром 12 августа атаковала пункт пропуска при поддержке шести танков и другой бронетехнике.
Пограничники совместно с бойцами ВС РФ приняли бой и успешно отразили вражескую атаку. С воздуха по диверсантам отработала российская авиация.
В итоге диверсанты потеряли семь человек погибшими, еще 15 боевиков получили ранения. Также российские военные подбили несколько единиц техники. Остальные диверсанты сбежали, бросив машины.
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Пограничники совместно с бойцами ВС РФ приняли бой и успешно отразили вражескую атаку. С воздуха по диверсантам отработала российская авиация.
В итоге диверсанты потеряли семь человек погибшими, еще 15 боевиков получили ранения. Также российские военные подбили несколько единиц техники. Остальные диверсанты сбежали, бросив машины.
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Элина Позднякова