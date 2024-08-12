Обстановка в Курской области и заход ВС РФ в Торецк: последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
На сегодняшний день обстановка в Курской области продолжает оставаться напряженной, но контролируемой, также ранним утром ВСУ атаковали автомобильный пункт пропуска «Колотиловка» в Белгородской области, тем временем российские бойцы зашли в Торецк и выбивают ВСУ из Нью-Йорка.
Последние новости с основных направлений спецоперации, Курской и Белгородской областей приводит редакция «Радио 1».
Продвижение боевиков в Курской области удалось остановить с прибытием резервов ВС, но ситуация здесь остается по-прежнему напряженной. ВСУ еще создают вдоль линии границы очаги напряжения. Тем временем российская авиация активно работает по тылу противника и путям подвоза резервов, чтобы окончательно обрубить логистику ВСУ. Однако украинских резервов еще хватает, чтобы поддерживать свое нахождение в регионе.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных жителей покинуть район.
Враг не оставляет попыток атаковать Коренево и Мартыновку, из которой ранее был выбит, однако здесь вражеские ДРГ активно уничтожаются.
Сейчас основной задачей российских сил на Курском направлении является не дать боевикам закрепиться и перегруппироваться. Украинцы пытаются подтягивать все новые резервы, а российские войска блокируют переброску на подходе.
Ранним утром 12 августа ДРГ ВСУ атаковала МАПП «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Для этого противник пустил в ход танки, несколько БТР и малые штурмовые группы. Российские пограничники совместно с ВС РФ дали бой. Противник на территорию региона не зашел и вынужден был откатиться обратно, понеся потери в личном составе и технике.
Губернатор региона Вячеслав Гладков косвенно признал бои, сообщив, что враг проявляет активность на границе, начинается вывоз людей из Краснояружского района Белгородской области.
Здесь нашим бойцам удалось выбить противника из Желанного, где у ВСУ был мощный укрепрайон, сейчас идет зачистка населенного пункта.
В настоящее время российские силы продолжают расширять зону контроля в районе недавно освобожденной Сергеевки, а также зачистили западные окраины Ивановки.
ВС РФ успешно продвигаются в районе Нью-Йорка. Здесь нашим парням удалось зачистить северно-западные окраины поселка. По последним данным, части ВСУ бежали из последнего российского полукотла в этом населенном пункте, бросив огромную территорию.
Также зафиксированы успехи в северо-восточной части Дружбы. Там российские бойцы идут вперед вдоль улицы Садовой.
Кроме того, сообщается, что наши войска зашли в городскую черту Торецка и ведут там тяжелые бои. Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Торецке и сообщает, что российские силы приступили к штурму города. Ранее оттуда была переброшена одна бригада ВСУ в Курскую область.
Здесь российские бойцы смогли перерезать еще один участок трассы Угледар-Константиновка и продвинуться по направлению к Водяному на расстояние около двух километров.
В Красногоровке наши парни теснят ВСУ на северно-западной окраине города. После завершения боев на последних улицах, нашим бойцам предстоит освободить соседний с окраиной колхоз им. Ленина. При этом военкор Юрий Котенок пишет, что из Красногоровки ВС РФ сняли некоторые прикомандированные подразделения и отправили на спасение ситуации в Курской области.
В Часов Яре бойцы ВС РФ закрепляются западнее канала Северский Донец-Донбасс. ВСУ ведут огонь из артиллерии и массово атакуют дронами, однако российские силы стараются создать плацдарм для развития дальнейшего наступления.
Продолжаются тяжелые бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ пытаются проводить контратаки малыми группами, но без успеха.
При этом украинские ресурсы сообщают, что ВС РФ заводят в Волчанск новые штурмовые группы.
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Курская область
Продвижение боевиков в Курской области удалось остановить с прибытием резервов ВС, но ситуация здесь остается по-прежнему напряженной. ВСУ еще создают вдоль линии границы очаги напряжения. Тем временем российская авиация активно работает по тылу противника и путям подвоза резервов, чтобы окончательно обрубить логистику ВСУ. Однако украинских резервов еще хватает, чтобы поддерживать свое нахождение в регионе.
Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев призвал местных жителей покинуть район.
«Уважаемые жители Беловского района! Обстановка очень напряженная. Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора с.Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район», — написал он в своем Telegram-канале.
Враг не оставляет попыток атаковать Коренево и Мартыновку, из которой ранее был выбит, однако здесь вражеские ДРГ активно уничтожаются.
Сейчас основной задачей российских сил на Курском направлении является не дать боевикам закрепиться и перегруппироваться. Украинцы пытаются подтягивать все новые резервы, а российские войска блокируют переброску на подходе.
Белгородская область
Ранним утром 12 августа ДРГ ВСУ атаковала МАПП «Колотиловка» в Краснояружском районе Белгородской области. Для этого противник пустил в ход танки, несколько БТР и малые штурмовые группы. Российские пограничники совместно с ВС РФ дали бой. Противник на территорию региона не зашел и вынужден был откатиться обратно, понеся потери в личном составе и технике.
Губернатор региона Вячеслав Гладков косвенно признал бои, сообщив, что враг проявляет активность на границе, начинается вывоз людей из Краснояружского района Белгородской области.
Покровское направление
Здесь нашим бойцам удалось выбить противника из Желанного, где у ВСУ был мощный укрепрайон, сейчас идет зачистка населенного пункта.
В настоящее время российские силы продолжают расширять зону контроля в районе недавно освобожденной Сергеевки, а также зачистили западные окраины Ивановки.
Торецкое направление
ВС РФ успешно продвигаются в районе Нью-Йорка. Здесь нашим парням удалось зачистить северно-западные окраины поселка. По последним данным, части ВСУ бежали из последнего российского полукотла в этом населенном пункте, бросив огромную территорию.
Также зафиксированы успехи в северо-восточной части Дружбы. Там российские бойцы идут вперед вдоль улицы Садовой.
Кроме того, сообщается, что наши войска зашли в городскую черту Торецка и ведут там тяжелые бои. Противник подтверждает продвижение ВС РФ в Торецке и сообщает, что российские силы приступили к штурму города. Ранее оттуда была переброшена одна бригада ВСУ в Курскую область.
«Российская армия зашла в городскую черту Торецка в первый жилой квартал и продвигается вдоль многоэтажных домов по улицам Лесная и 91-й дивизии. По информации от нашей разведки, командование противника сняло с Торецка одну из бригад и перебросило на Курскую область. То есть враг открыто показал свои приоритеты», — написал военкор Евгений Лисицын.
Кураховское направление
Здесь российские бойцы смогли перерезать еще один участок трассы Угледар-Константиновка и продвинуться по направлению к Водяному на расстояние около двух километров.
В Красногоровке наши парни теснят ВСУ на северно-западной окраине города. После завершения боев на последних улицах, нашим бойцам предстоит освободить соседний с окраиной колхоз им. Ленина. При этом военкор Юрий Котенок пишет, что из Красногоровки ВС РФ сняли некоторые прикомандированные подразделения и отправили на спасение ситуации в Курской области.
Часовоярское направление
В Часов Яре бойцы ВС РФ закрепляются западнее канала Северский Донец-Донбасс. ВСУ ведут огонь из артиллерии и массово атакуют дронами, однако российские силы стараются создать плацдарм для развития дальнейшего наступления.
Харьковское направление
Продолжаются тяжелые бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ пытаются проводить контратаки малыми группами, но без успеха.
При этом украинские ресурсы сообщают, что ВС РФ заводят в Волчанск новые штурмовые группы.
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Стало известно, почему боевики ВСУ атаковали именно Курскую область
Военкор Коц: ВСУ пытаются атаковать погранпереход «Колотиловка» в Белгородской области
Элина Позднякова