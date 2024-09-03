ВСУ «потеряли» в курском селе Кортнево целый взвод

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Украинское командование «забыло» в курском селе Кортнево целое подразделение. Об этом рассказал пленный старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, командир третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона, его слова передает РИА Новости.
Пленный рассказал, что взводу ВСУ под его командованием поставили задачу занять лесополосу, однако там уже были боевики 225-й бригады ВСУ. Тогда его отправили сменить военных в селе Кортнево.
По его словам, еще день спустя, в Кортнево зашли российские силы, и целый взвод ВСУ оказался в окружении. После переговоров, украинские боевики приняли решение сдаться.
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«Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать», — рассказал пленный боевик ВСУ.
По его словам, еще день спустя, в Кортнево зашли российские силы, и целый взвод ВСУ оказался в окружении. После переговоров, украинские боевики приняли решение сдаться.
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Элина Позднякова