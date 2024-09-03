ВС РФ нанесли ракетный удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ

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Армия России нанесла мощный ракетный удар по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ во время ее построения в Полтаве. Подробности приводит Telegram-канал «Военная хроника».
«Поступают сообщения, что в Полтаве прилетело по 128-й горно-штурмовой бригаде. По предварительным данным, командование таки вывело личный состав для построения на территории 179-го учебно-тренировочного центра войск связи», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, более 100 человек погибли.
При этом автор напомнил, что руководство этой бригады в конце контрнаступления ВСУ в 2023 году уже выводило солдат на построение, в момент которого туда прилетела российская ракета «Искандер».
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая подтвердила, что в Полтаве 3 сентября был мощный прилет по построению военных ВСУ.
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Элина Позднякова