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Больных шизофренией начали признавать пригодными к службе в ВСУ после прохождения формальных врачебных комиссий. Об этом сообщил сотрудник ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) по имени Владимир, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Мужчина рассказал, что после ранения в зоне боевых действий перешёл работать в ТЦК. Он отметил, что людей с инвалидностью признаю пригодными к службе в рядах украинской армии после прохождения лечебных комиссий, которые, по факту, являются формальностью.
В качестве примера Владимир привёл историю украинца, которого мобилизовали таким образом. Причём, решение не было отменено даже после того, как его родственники предоставили справки о наличии у мобилизованного пожизненной инвалидности из-за параноидальной шизофрении, диагностированной в 2011 году.
Также сотрудник военкомата подчеркнул, что нарушители правил военного учёта «проходят ВЛК без очереди, в максимально упрощенном режиме».
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В качестве примера Владимир привёл историю украинца, которого мобилизовали таким образом. Причём, решение не было отменено даже после того, как его родственники предоставили справки о наличии у мобилизованного пожизненной инвалидности из-за параноидальной шизофрении, диагностированной в 2011 году.
Также сотрудник военкомата подчеркнул, что нарушители правил военного учёта «проходят ВЛК без очереди, в максимально упрощенном режиме».
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Анастасия Чинкова