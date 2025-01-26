«Решили, что умер»: Сотрудники ТЦК похитили и избили сына антироссийской писательницы с Украины

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Сына украинской писательницы Виктории Колтуновой, известной своими резкими антироссийскими заявлениями, похитили и жестоко избили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом рассказала сама Колтунова в социальной сети Facebook*.
«Моего сына схватило ТЦК, вывезли за город, и хотя у него все документы о том, что я, его мать, и его жена инвалиды второй группы, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания, решив, что он умер», — писала Колтунова.В результате нападения у сына писательницы диагностированы сломанные рёбра, прокол лёгкого и сотрясение мозга. Молодой человек перенес операцию, однако она прошла неудачно.
Виктория Колтунова стала известной в 2008 году благодаря своей рецензии на фильм польского режиссера Ежи Гофмана «Украина. Становление нации», где она призывала всех русских покинуть территорию Украины. По ее словам, если ты считал себя русским, то тебе было не место на ее родине — отправляйся в РФ.
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Мария Моисеева