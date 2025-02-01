На Украине неизвестный застрелил сотрудника ТЦК

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На Украине неизвестный расправился с сотрудником ТЦК (территориальный центр комплектования, местный аналог военкомата). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сухопутных войск Украины.
Нападение произошло 1 февраля на заправке около города Припяти в Полтавской области. Известно, что сотрудник ТЦК до этого задержал нескольких военнообязанных и вёз их в учебный центр.
После нападения неизвестный сбежал вместе с одним из мобилизованных. Сотрудник военкомата получил ранения, не совместимые с жизнью.
Ранее представители бизнеса на Украине призвали защитить забронированных сотрудников от мобилизации. Они подчеркнули, что противоправная деятельность сотрудников ТЦК приводит к остановке предприятий, что негативно сказывается на экономике страны.
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После нападения неизвестный сбежал вместе с одним из мобилизованных. Сотрудник военкомата получил ранения, не совместимые с жизнью.
Ранее представители бизнеса на Украине призвали защитить забронированных сотрудников от мобилизации. Они подчеркнули, что противоправная деятельность сотрудников ТЦК приводит к остановке предприятий, что негативно сказывается на экономике страны.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова