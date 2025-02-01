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На Украине неизвестный застрелил сотрудника ТЦК

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

На Украине неизвестный расправился с сотрудником ТЦК (территориальный центр комплектования, местный аналог военкомата). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сухопутных войск Украины.
Нападение произошло 1 февраля на заправке около города Припяти в Полтавской области. Известно, что сотрудник ТЦК до этого задержал нескольких военнообязанных и вёз их в учебный центр.

После нападения неизвестный сбежал вместе с одним из мобилизованных. Сотрудник военкомата получил ранения, не совместимые с жизнью.



Ранее представители бизнеса на Украине призвали защитить забронированных сотрудников от мобилизации. Они подчеркнули, что противоправная деятельность сотрудников ТЦК приводит к остановке предприятий, что негативно сказывается на экономике страны.

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Военэксперт назвал главные преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
Генерал Попов: Су-57 превосходит F-35 в маневренности и дальности радаров
01 февраля 2025, 14:00

Фото: iStock/Marina Denisenko

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит американские F-22 и F-35 по соотношению цены и качества, а также в маневренности. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, СУ-57 также имеет более совершенный радар.
В беседе с NEWS.RU эксперт подчеркнул, что из воздушного боя на расстоянии в 30 километров победителем выйдет российский истребитель.
«Су-57 превосходит F-22 и F-35 по соотношению «цена — качество». Кроме того, Cу-57 значительно превосходит F-22 и F-35 по маневренности. Это важнейший показатель, если дело дойдет до ближнего воздушного боя в пределах 30–50 км или меньше, на расстоянии пушечного выстрела. Здесь выигрывает Су-57. Эти расчеты провели сами американцы», — пояснил генерал.
Попов предположил, что российским инженерам еще нужно улучшить двигатели у истребителя, чтобы добиться меньшего расхода топлива и увеличения максимальной тяги. После такой модернизации Су-57 будет практически во всем превосходить западные аналоги.

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Российские войска взяли под контроль Крымское в ДНР

Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО

МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
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МО: Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины
01 февраля 2025, 13:52

Фото: istockphoto/MikeMareen

Армия России минувшей ночью нанесла удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающей работу предприятий военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили представители пресс-службы министерства обороны РФ во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне спецоперации. Отмечается, что удар нанесен с использованием высокоточного оружия большой дальности. Все намеченные цели достигнуты, объекты поражены.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были поражены цеха производства, склады хранения и места сборки беспилотников и безэкипажных катеров. Атака производилась при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ.

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Российские войска взяли под контроль Крымское в ДНР
01 февраля 2025, 13:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооружённые силы России освободили населённый пункт Крымское в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять посёлок под контроль удалось благодаря активным и успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Населённый пункт Крымское находится к северу от Дзержинска, который является мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью. В городе ВСУ закрепились ещё в 2014 году. Именно отсюда войска противника ведут регулярные обстрелы одного из крупнейших городов региона – Горловки.

В понедельник глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВС РФ продолжают продвигаться к Дзержинску, где у ВСУ остался последний укрепрайон.

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#минобороны
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«Какую боль испытали люди!»: Эксперты об исследовании тел мирных жителей в Курской области
Военкор Коц: Судмедэксперты еле сдерживают слёзы при работе в Русском Поречном
01 февраля 2025, 13:13

Фото: istockphoto/Soumen Hazra

Работающие в селе Русское Поречное Курской области судмедэксперты испытывают тяжелые психологические перегрузки. Порой им с трудом удаётся сдерживать слёзы при исследовании тел погибших от рук ВСУ мирных жителей.
Об этом рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Данные исследований свидетельствуют о множественных переломах ребер, травмах легких и коленей у молодых людей. На теле одной из погибших женщин обнаружены следы воздействия электрического тока и огнестрельных ранений.

«Признаюсь, было сложно исследовать эти трупы прежде всего психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений, мы понимаем, какие боль и страдания испытывали эти люди», — дрожащим голосом рассказала исполняющая обязанности начальника регионального Бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Балеевских.

После освобождения села российскими войсками первые девять тел были доставлены в Курск. В одном из подвалов были найдены тела мужчины и женщины, они были убиты проникающими ранениями в грудь. В другом подвале обнаружены пять тел, три мужчины и две женщины, с огнестрельными ранениями ног. В третьем подвале — два тела, рядом с которыми найдены гранаты и пули. Людей убивали с особой жестокостью, с использованием электричества, избивали до наступления смерти, добивали выстрелом в голову или душили, рассказал замруководителя следственного управления ГВСУ СК России полковник юстиции Андрей Дурасов.

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Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО
01 февраля 2025, 10:35

Фото:iStock/bruev

Российские военные продолжают уверенно контролировать ситуацию на поле боя, методично ликвидируя технику и живую силу противника на всей линии фронта. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций.
ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, в ответ противник продолжает атаки беспилотниками. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака ВСУ 1 февраля


Согласно данным Министерства обороны Российской Федерации, в ночь с 31 января на 1 февраля силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали девять украинских беспилотных летательных аппаратов на территории России. По данным ведомства, в воздушном пространстве Брянской области были успешно обезврежены семь беспилотных летательных аппаратов. Также по одному БПЛА было нейтрализовано над территориями Белгородской и Саратовской областей. Сведения о жертвах или повреждениях отсутствуют.

Кроме того, в северо-западной части Чёрного моря силами Черноморского флота был уничтожен беспилотный катер. Беспилотник двигался в сторону Крымского полуострова.

Курская область


В Курской области продолжаются активные боевые действия. Но, как и в течение последних нескольких дней, пока не наблюдается значительного прогресса в продвижении российских войск, ведется активная подготовка к прорыву обороны противника.

В результате освобождения Николаево-Дарьино Вооружённые силы Российской Федерации смогли выйти к границе с Украиной и перекрыть пути снабжения украинских войск резервами из сёл Беловод и Журавки. ВС РФ продолжают успешно противостоять контратакам противника на этом участке.

Продвигаясь от населённого пункта Кругленькое, российские военные ведут ожесточённые бои в лесных массивах, стремясь достичь Николаевки. Штурмовые группы ВС РФ зашли в населённый пункт Замостье, сейчас там идут встречные бои. Село Махновка полностью освобождена от украинских оккупантов.

В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ
В ОНН выступили против убийства гражданских в Курской области после вопроса о зверствах ВСУ

Покровское направление


На данном направлении ситуация остается напряженной. Подразделения российской армии заняли Нововасилевку и приступили к зачистке территории вокруг неё. В населённом пункте Надеждинка продолжаются интенсивные контратаки со стороны противника, который пытается восстановить утраченные позиции. Тем не менее, российские войска сохраняют контроль над своими позициями и продолжают укреплять их, а также пытаются продвинуться в направлении села Котляровка по открытой местности.

Российские военные продолжают вести ожесточённые бои за населённые пункты Елизаветовка, Водяное-Второе и Зелёное Поле. Захват этой местности имеет стратегическое значение и способствует улучшению тактической ситуации для российских войск.

Часовоярское направление


Вооружённые силы Российской Федерации достигли успеха в тактических операциях в северной части населённого пункта Часов Яр. В этом районе продолжаются активные действия по освобождению территории от противника.

Также российские войска продолжают продвижение в районе Шевченко. Часов Яр остаётся важнейшим опорным пунктом украинской армии в этом районе фронта. Взятие его под контроль позволит российским войскам создать базу для дальнейшего продвижения к соседним укреплённым пунктам, включая Константиновку.


Украина импортирует газ на фоне скудных запасов топлива
Украина импортирует газ на фоне скудных запасов топлива


Угледарское направление


В окрестностях населённого пункта Великая Новосёлка российские войска не дают противнику закрепиться, заставляя его отходить в северном и западном направлениях. Вооружённые силы Российской Федерации активно участвуют в боевых действиях, постепенно вытесняя украинские подразделения от границ населённого пункта.

Ожесточённые столкновения ведутся за посёлок Андреевка, бои за этот населённый пункт остаются одними из самых напряжённых на этой линии фронта. Также российские войска активно атакуют в западном направлении, пытаясь занять позиции в районе села Богатырь. Этот населённый пункт играет важную роль в стратегическом плане. Если он окажется под контролем российских вооружённых сил, это позволит им укрепить свои позиции и продолжить наступление.

Купянское направление


В окрестностях населённых пунктов Загрызово, Лозовое и Зелёный Гай продолжаются столкновения, освобождено село Новомлынск. Российские военные укрепляют свои позиции на западном берегу реки Оскол, продвигаясь в направлении Кутьковки.


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В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь беспилотников ВСУ
Минобороны: За ночь над тремя регионами РФ сбиты девять украинских БПЛА
01 февраля 2025, 10:02

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Киевский режим продолжает предпринимать попытки террористических атак на объекты на территории РФ. В ночь на 1 февраля дежурными силами противовоздушной обороны были сбиты либо подавлены с помощью средств радиоэлектронной борьбы девять БПЛА ВСУ над тремя российскими регионами.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что семь украинских дронов были ликвидированы при попытке атаковать Брянскую область. Ещё по одному беспилотнику силы ПВО уничтожили над Белгородской и Саратовской областями. Кроме того, при помощи огневых средств поражения в Чёрном море был потоплен безэкипжный катер, двигавшийся в сторону Крыма.

При полном отсутствии какиих-либо успехов в ходе боевых действий Киев ежедневно продолжает попытки террористических атак, обстреливая и атакуя беспилотниками мирные города и объекты на территории РФ. Подавляющее большинство дронов и ракет успешно перехватываются российскими силами ПВО.

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Reuters: освобождение Красноармейска позволяет армии РФ продолжить наступление
01 февраля 2025, 06:25

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Благодаря освобождению Красноармейска (украинское название Покровск) российская армия получит возможность наступать по нескольким направлениям. Об этом пишут в Reuters.
«Украина упорно обороняет Покровск, но если он будет окружен или перейдет под контроль русских, Москва окажется в очень выгодном положении, получив возможность наступать по нескольким направлениям на востоке Украины и усиливать давление на Киев в этот переломный момент», — передают в издании.

В материале указывается, что ежедневно ситуация для украинских войск ухудшается. При этом в Красноармейске, ранее имевшем население в 60 тысяч человек, сейчас проживает лишь семь тысяч жителей. Теперь почту в город будут доставлять на бронированном грузовике, так как почтовое отделение закрылось. К тому же известно, что российские войска находятся на расстоянии полета беспилотника от главной автодороги, идущей через всю Украину.

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#вс рф
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#армия
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Под контролем ВС РФ находится около 70 населенных пунктов в Харьковской области
01 февраля 2025, 05:12

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Под контролем ВС РФ находится порядка 70 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом рассказал РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«Около 70 поселков. Нужно понимать, что это все-таки села в основном. Большие такие города областного значения, которые были райцентрами, это на сегодняшний день Волчанск», — пояснил Ганчев.

Также глава отметил, что административное управление военно-гражданской администрации установлен у 34-х населенных пунктов. При этом недавно российская армия смогла освободить поселок Двуречное, который до 2022 года являлся райцентром. При этом в октябре 2024 года Ганчев сообщал о контроле около 50 населенных пунктов.

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#армия
#солдат
#россия
#вс рф
#харьковская область
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Беженка из ДНР: ВСУ минометным снарядом убили шесть мирных жителей
01 февраля 2025, 04:34

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Солдаты ВСУ минометным снарядом убили шесть мирных жителей. Об этом рассказала беженка из недавно освобожденной Новоселидовки в ДНР Лилия Хатько.
«Когда у нас погибло 6 человек, это было самое страшное. Пришли соседи, они там так дружно жили, они все собирались уезжать <…> прилетела мина украинская, прямо ему во двор. И все погибли, все», — поделилась беженка с РИА Новости.

По словам Лилии, трое убитых являлись членами одной семьи, а еще трое соседями. При этом среди погибших была одна девочка с матерью и дедушкой. Возраст убитых не уточняется.

Село Новоселидовка из Донецкой Народной Республики расположено на севере от Курахово. Оно было освобождено 19 ноября.

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