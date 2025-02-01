Экс-сотрудник спецслужб назвал численность ВСУ после завершения СВО, которая устроит Россию

Фото: iStock/Irina Piskova
Военный эксперт, член президиума «Офицеров России» полковник в запасе Тимур Сыртланов предположил, какая численность ВСУ устроила бы Россию после завершения СВО. Об этом он сообщил в беседе с «МК».
Экс-сотрудник спецслужб напомнил об условиях, поставленных президентом России Владимиром Путиным для завершения конфликта. В их числе полный вывод украинских войск из ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Сыртланов также предположил, что в ходе мирных переговоров будет поднят вопрос о безъядерном и внеблочном статусе Украины.
Кроме того, военэксперт назвал численность личного состава ВСУ после завершения конфликта. По его словам, Россию устроило бы, если бы украинская армия насчитывала не более 200 тысяч бойцов.
Читайте также:
Под контролем ВС РФ находится около 70 населенных пунктов в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль Крымское в ДНР
Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО
Сыртланов также предположил, что в ходе мирных переговоров будет поднят вопрос о безъядерном и внеблочном статусе Украины.
Кроме того, военэксперт назвал численность личного состава ВСУ после завершения конфликта. По его словам, Россию устроило бы, если бы украинская армия насчитывала не более 200 тысяч бойцов.
Читайте также:
Под контролем ВС РФ находится около 70 населенных пунктов в Харьковской области
Российские войска взяли под контроль Крымское в ДНР
Подготовка к прорыву обороны ВСУ в Курской области, взятие под контроль Махновки, Новомлынска и Нововасилевки: последние новости СВО
Анастасия Чинкова