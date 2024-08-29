В Курской области замечена медик ВСУ с Варвара «Каннибал», запытавшая от 20 до 35 пленных

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В Курской области была замечена боевой медик 82-й бригады спецназа ВСУ, известная под позывным «Каннибал». Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын.
По данным источников, военнослужащую зовут Варвара. Она стала известна своей ненавистью к россиянам, которых она называет «нелюдями». В одном из своих заявлений Варвара подчеркнула, что её цель — убивать и мучить россиян в Курской области.
Прозвище «Каннибал» медик получила за жестокое обращение с пленными бойцами ВС РФ. Лисицын в своём сообщении отметил, что Варвара добровольно отправилась в Курскую область с целью войны против гражданских. В её монологе, опубликованном в украинских СМИ, она выразила ненависть к России.
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Прозвище «Каннибал» медик получила за жестокое обращение с пленными бойцами ВС РФ. Лисицын в своём сообщении отметил, что Варвара добровольно отправилась в Курскую область с целью войны против гражданских. В её монологе, опубликованном в украинских СМИ, она выразила ненависть к России.
«Я презираю РФ и все её население! Я еду в Курск, буду убивать и мучить любого русского, без разницы: ребёнок это, женщина или старик», — заявила она.Ранее сообщалось, что бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области ликвидировали польских и немецких наемников ВСУ. Темнокожие военные говорили на разных языках, сообщил 28 августа командир отряда с позывным Каштан.
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Елена Перлова