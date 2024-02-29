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Украинские военные ожидают повторения ситуации, подобной Авдеевке, заявил старший аналитик по вопросам разведки охранной компании Global Guardian, Зев Фэйнтуш американский журнал Newsweek.
По словам эксперта, если Соединенные Штаты немедленно не согласятся на новый пакет поддержки Киева, российские войска продолжат освобождать районы под Донецком. По его словам, взятие Авдевки открыло России доступ к более ровной местности, которая более благоприятна для наступления.
Специалист также добавил, что переход города под контроль России создал кризис в стратегии украинских властей. Стало трудно убедить молодых граждан сражаться до конца в таких крепостях, как Артемовск (украинское название города - Бахмут) и Авдеевка.
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Специалист также добавил, что переход города под контроль России создал кризис в стратегии украинских властей. Стало трудно убедить молодых граждан сражаться до конца в таких крепостях, как Артемовск (украинское название города - Бахмут) и Авдеевка.
Аналитик заключил: «Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а [президент страны Владимир] Зеленский оказался в политической западне».
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Александр Климов