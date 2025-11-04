«Больше похоже на «Монополию»: в Госдуме раскрыли истинное отношение Трампа к конфликту на Украине
Депутат Журавлёв: Трамп не предпринимает мер для завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп ничего не делает для завершения конфликта на Украине, несмотря на свои заявления о намерении закончить боевые действия в течение двух месяцев. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
По словам парламентария, Трамп относится к происходящему «как к игре», а не как к реальной трагедии.
«Для Трампа всё это не более, чем игра, в которой он с утра за белых, а после обеда за красных, причём это в его понимании больше похоже на «Монополию», потому что важнее всего, что именно ему достанется. Он поэтому так легко принимает разные стороны, потому что так и должен вести себя бизнесмен, который стремится заработать, а не политик, который реально хотел бы выступить в роли миротворца», – заявил Журавлёв.
Депутат подчеркнул, что реальные шаги для прекращения конфликта Вашингтоном не предпринимаются.
«Он ровным счётом ничего не сделал для того, чтобы на Украине настал мир. Это одни только разговоры, новые сроки, очередные угрозы – американское вооружение как шло на Украину, так и идёт, а геополитические интересы России, ради которых и началась СВО, так никто и не собирается учитывать», – добавил парламентарий.
По мнению Журавлева, Трамп стремится лишь пополнить свою «копилку успехов» и представить себя талантливым переговорщиком, однако на деле его способности «ни в чём не проявились».