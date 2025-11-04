«Больше похоже на «Монополию»: в Госдуме раскрыли истинное отношение Трампа к конфликту на Украине

04 ноября 2025, 20:39

Депутат Журавлёв: Трамп не предпринимает мер для завершения конфликта на Украине

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп ничего не делает для завершения конфликта на Украине, несмотря на свои заявления о намерении закончить боевые действия в течение двух месяцев. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.





По словам парламентария, Трамп относится к происходящему «как к игре», а не как к реальной трагедии.





«Для Трампа всё это не более, чем игра, в которой он с утра за белых, а после обеда за красных, причём это в его понимании больше похоже на «Монополию», потому что важнее всего, что именно ему достанется. Он поэтому так легко принимает разные стороны, потому что так и должен вести себя бизнесмен, который стремится заработать, а не политик, который реально хотел бы выступить в роли миротворца», – заявил Журавлёв.

«Он ровным счётом ничего не сделал для того, чтобы на Украине настал мир. Это одни только разговоры, новые сроки, очередные угрозы – американское вооружение как шло на Украину, так и идёт, а геополитические интересы России, ради которых и началась СВО, так никто и не собирается учитывать», – добавил парламентарий.