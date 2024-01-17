ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в Харькове

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Армия России нанесла высокоточный удар по зданию, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявили в Минобороны России.
«Вечером 16 января Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наёмники», - говорится в сообщении Минобороны России.
Уточняется, что здание, в котором находились иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, было полностью уничтожено. По данным министерства, при ударе было ликвидировано более 60 боевиков. При этом порядка 20 человек были ранены и направлены в медучреждения.
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