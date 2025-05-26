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«Кто виноват, рассудят потомки»: Карьера руками отца, измены Агутина и позиция по СВО. Анжелике Варум — 56 лет

Анжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)

Анжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)

Сегодня, 26 мая, российская эстрадная певица Анжелика Варум отмечает свое 56-летие. Ее песни начала 90-х «Good Bye, мой мальчик», «Ля-ля-фа», «Городок» буквально знает каждый. За свое творчество артистка трижды получала Национальную Российскую премию «Овация», многократно становилась лауреатом ежегодного фестиваля «Песня года» и имеет звание Заслуженная артистка РФ. О том, как сейчас живет звезда отечественной сцены, читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы


Анжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)

Мария Варум родилась 26 мая 1969 года во Львове. Её отец, Юрий Варум, был известным композитором, а мать, Галина Михайловна Шаповалова, — театральным режиссёром. По национальности Мария украинка, но в её родословной есть также есть еврейские корни.

Певица рассказывала, что ее прадедушка по отцовской линии был родом из Варшавы и носил фамилию Робак. Перед бегством из оккупированной нацистами Польши фамилия была поменяна на Варум и с тех пор закрепилась за семьей.

Марию рано начали приобщать к искусству. Уже в пять лет она умела играть на фортепьяно, в школе освоила гитару и активно участвовала в театральных постановках. После получения аттестата Варум решила поступать в московский Театральный институт имени Бориса Щукина, но экзамены провалила.

Музыкальная карьера


Анжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)

Певица «Анжелика Варум» появилась на студии звукозаписи ее отца. Девушка сначала работала там в качестве бэк-вокалистки, а после и самостоятельно запела. В качестве псевдонима Варум взяла себе имя Анжелика.

Первый хит «Полуночный ковбой» был написан специально для Анжелики ее отцом и поэтом Кириллом Крастошевским. В 1990-м году песня вышла в свет и получила большую популярность.

В арсенале Крастошевского были еще перспективные тексты песен: «Городок», «Осенний джаз» и «Художник, что рисует дождь». Юрий Варум предложил изменить гитарную мелодию этих композиций, сделать аранжировку и предложить их А. Пугачёвой. Однако Примадонне новые версии не пришлись по вкусу.

Тогда авторы решили отдать их Анжелике, и в ее исполнении песни стали безусловными хитами. С тех пор Юрий и Кирилл писали музыку только для неё. Отец много вложил сил для становления дочери как серьезной певицы, занимался с ней вокалом, записывал треки, договаривался о выступлениях.

Стоит отметить, что старания Юрия Варум не прошли даром, публика полюбила Анжелику, и ее песни навсегда вошли в музыкальную историю страны как неизменные хиты.

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Личная жизнь


Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: Instagram*@avarum)

Анжелика Варум дважды была замужем. Первым ее супругом стал бывший ее одноклассник, фотограф Максим Никитин. Влюбленные поженились после окончания школы. Максим был рядом в начале карьеры Варум, всячески помогал в работе, носил за ней чемоданы на гастролях и работал осветителем в команде. Их брак продлился порядка восьми лет, пока на пути Анжелики не встретился Леонид Агутин.

В 1997 году Анжелика Варум была уже состоявшейся звездой, в то время как Агутин только делал первые шаги на сцену. В тот год пара впервые выступила дуэтом, и популярность Агутина начала расти. Да и отношения между коллегами по сцене начали выходить за рамки рабочих. В середине 1998 года стало известно о беременности Анжелики от Агутина, супруг Максим тихо исчез из жизни певицы, а сама она стала все больше в творчестве прислушиваться к Агутину, нежели к отцу.

В феврале 1999 года у Агутина и Варум родилась дочь Елизавета-Мария, а через год пара узаконила свои отношения, сыграв свадьбу в Венеции. Дальнейшая карьера певицы Варум неразрывно связана с творчеством ее супруга.

Союз с певцом не обошелся и без скандалов. В 2011 году их отношения чуть не закончились из-за измены музыканта. На фестивале «Новая волна» артист был замечен за поцелуями с незнакомой девушкой. Однако Анжелика нашла в себе силы простить супруга и сохранить брак.

«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла... Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», — говорила певица в одном из интервью.

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Переезд в США и позиция по СВО


Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: Instagram*@avarum)

В отличие от других артистов, Анжелика Варум довольно давно жила на две страны. Ее отец Юрий Варум эмигрировал с новой семьей в Штаты в 2000 году. После того как дочка Анжелики немного подросла, девочку отправили в Америку, где Юрий со своей супругой занимались ее воспитанием.

Семья Варум уже много лет устраивает жизнь в США и обзаводится недвижимостью. У Анжелики в собственности имеются в Лос-Анджелесе шикарные апартаменты на берегу Тихого океана площадью 300 квадратных метров, недвижимость во Флориде, дом в Помпано-Бич у Атлантического океана, таунхаус в Авентуре, а также квартира в Tramp Towers в Майами.

После начала СВО Варум высказала свою позицию в социальной сети:

«Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о её предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. А нет! Всё, оказывается, возможно! Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут…».

Пост был продублирован на украинском языке, чем артистка подчеркнула свое равное отношение к гражданам обеих стран. После этого Варум уехала в США и почти постоянно пребывает там.

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Братьям Милохиным порекомендовали отправиться на СВО для перевоспитания
Депутат Иванов предложил отправить братьев Милохиных на СВО за поведение
26 мая 2025, 13:45

Даня Милохин (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Братьям-блогерам Дане и Илье Милохиным нужно поехать на спецоперацию для перевоспитания. Об этом в беседе с порталом NEWS.ru заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. Так парламентарий прокомментировал сообщения о продаже Ильей своих интимных снимков.
По мнению Иванова, под видом свободного самовыражения идет растление молодежи с коммерциализацией интима и полным забвением нравственности. Председатель общественного движения «Россия Православная» считает, что таким, как Милохины не место в стране.

«Возможно, стоит рассмотреть вопрос об их направлении в зону проведения специальной военной операции, пусть направят свою энергию на защиту родины, а не на разложение общества», — сказал депутат.

Иванов заключил, что Илья Милохин мог бы пропагандировать здоровый образ жизни, духовное развитие и нравственное воспитание. Парламентарий надеется, что соответствующие органы защитят моральное здоровье общества.

Перед этим сообщалось, что Илья Милохин продает свои интимные видео и фотографии. По некоторой информации, блогер берет две тысячи рублей за доступ, а за VIP-кадры — семь тысяч.

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Политолог Дудчак назвал отправку ВСУ в бой женщин-заключённых геноцидом

Отступление ВСУ под Часов Яром, освобождение села Романовка и бои под Покровском: последние новости СВО на 26 мая
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#шоу-бизнес
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#украина
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В Совфеде посоветовал спокойно относиться к резким заявлениям Трампа в адрес Путина
Сенатор Джабаров: воинственный образ Трампа формируется западными СМИ
26 мая 2025, 13:45

Дональд Трамп (Фото: kremlin)

Воинственный по отношению к РФ образ президента США Дональда Трампа искусственно формируется иностранной прессой. Так считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social раскритиковал Владимира Путина за массированные удары по объектам на Украине. Он также сказал журналистам, что «абсолютно точно рассматривает ужесточение санкций» против РФ.

«Я думаю, что во многом такой воинственный образ Трампа специально формирует пресса, которая враждебна к самому Трампу. Надо спокойно относиться к подобным новостям, и все, что пишут западные СМИ в этом контексте, делить на два, а то и на три. Мне кажется, что этот случай никак не должен повлиять на американо-российский диалог», — отметил Джабаров в разговоре с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что Трамп получает информацию о событиях на Украине не только из СМИ, и знает о массированных атаках беспилотников ВСУ на российские территории.

По словам Джабарова, многие в США продолжают обвинять Россию «по старой памяти», однако на это не стоит обращать внимания, а Москва продолжит действовать, исходя из своих интересов, «при всем уважении к американскому президенту».

В свою очередь ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал «Москве 24», что резкие высказывания Трампа в адрес Путина связаны с усталостью от урегулирования конфликта на Украине. Так он пытается надавить на обе конфликтующие стороны.

«Трамп понимает, что, если сейчас Россия и Украина не договорятся, последняя вскоре потеряет весь свой суверенитет. В целом все это делается на фоне того, что Трамп начал уставать от урегулирования украинского конфликта, потому что процесс пробуксовывает», — пояснил эксперт.

Он добавил, что, вероятно, США вовсе выйдут из мирного процесса.

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Стало известно, когда США могут выйти из переговоров по Украине
Политолог Дудаков допустил выход США из переговоров по Украине в конце 2025 года
26 мая 2025, 13:17

Фото: iStock/sb2010

США могут выйти из переговоров по Украине в конце этого года. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков, передает NEWS.ru.
«Если, например, до конца года не удастся ни о чем договориться, тогда я вполне допускаю, что команда [Дональда] Трампа может рассмотреть для себя возможность сокращения активности на украинском направлении», — пояснил эксперт.

По мнению Дудакова, без разрешения украинского кризиса американскому лидеру будет гораздо сложнее закрыть вопросы на Ближнем Востоке и вести противостояние с КНР. Вашингтону необходимо освободить руки, заключил политолог.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#сша
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#переговоры
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В Кремле высказались о критике Трампа в адрес Путина
Песков: Трамп критикует Путина из-за эмоциональных перегрузок
26 мая 2025, 13:05

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп критикует российского лидера Владимира Путина из-за эмоциональных перегрузок, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что перегрузки связаны с начавшимися российско-украинскими переговорами.
«…Это ответственный момент, связанный с эмоциональной перегрузкой всех и эмоциональной реакцией. Мы отслеживаем всю реакцию», — прокомментировал Песков.
Он добавил, что Москва признательна американской стороне за содействие в запуске диалога. Песков резюмировал, что это «важное достижение».

В ночь на понедельник, 26 мая, хозяин Белого дома назвал «неприемлемыми» действия Путина на Украине. Республиканец говорил о возможном введении новых ограничений против РФ. Заявлению предшествовали масштабные удары ВС РФ по объектам на украинской территории.

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Политолог Дудчак назвал отправку ВСУ в бой женщин-заключённых геноцидом
26 мая 2025, 13:04

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Украинское командование отправляет женщин-заключённых в бой из-за нехватки личного состава ВСУ. Так считает научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.
«Нехватка личного состава — и ВСУ хватает всех, кто может стоять на двух ногах», — пояснил Дудчак в беседе с RT.

Он также отметил, что таким образом происходит сознательный геноцид украинского населения.

«Там столько людей не нужно. Поскольку кураторы Украины видят её только как территорию с ресурсами», — считает эксперт.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на линии фронта в последнее время сильно возросло число пленных украинских солдат, пишут argumenti.ru.

По его словам, пленные делятся на три группы: насильно мобилизованные, подписавшие контракт и те, кто отправился в зону боевых действий по идеологическим соображениям. Пушилин подчеркнул, что самым опасным противником являются представители последней категории.

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