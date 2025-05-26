«Кто виноват, рассудят потомки»: Карьера руками отца, измены Агутина и позиция по СВО. Анжелике Варум — 56 лет

Анжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)
Сегодня, 26 мая, российская эстрадная певица Анжелика Варум отмечает свое 56-летие. Ее песни начала 90-х «Good Bye, мой мальчик», «Ля-ля-фа», «Городок» буквально знает каждый. За свое творчество артистка трижды получала Национальную Российскую премию «Овация», многократно становилась лауреатом ежегодного фестиваля «Песня года» и имеет звание Заслуженная артистка РФ. О том, как сейчас живет звезда отечественной сцены, читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы
Анжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)
Мария Варум родилась 26 мая 1969 года во Львове. Её отец, Юрий Варум, был известным композитором, а мать, Галина Михайловна Шаповалова, — театральным режиссёром. По национальности Мария украинка, но в её родословной есть также есть еврейские корни.
Певица рассказывала, что ее прадедушка по отцовской линии был родом из Варшавы и носил фамилию Робак. Перед бегством из оккупированной нацистами Польши фамилия была поменяна на Варум и с тех пор закрепилась за семьей.
Марию рано начали приобщать к искусству. Уже в пять лет она умела играть на фортепьяно, в школе освоила гитару и активно участвовала в театральных постановках. После получения аттестата Варум решила поступать в московский Театральный институт имени Бориса Щукина, но экзамены провалила.
Музыкальная карьера
Анжелика Варум (Фото: Instagram*@avarum)
Певица «Анжелика Варум» появилась на студии звукозаписи ее отца. Девушка сначала работала там в качестве бэк-вокалистки, а после и самостоятельно запела. В качестве псевдонима Варум взяла себе имя Анжелика.
Первый хит «Полуночный ковбой» был написан специально для Анжелики ее отцом и поэтом Кириллом Крастошевским. В 1990-м году песня вышла в свет и получила большую популярность.
В арсенале Крастошевского были еще перспективные тексты песен: «Городок», «Осенний джаз» и «Художник, что рисует дождь». Юрий Варум предложил изменить гитарную мелодию этих композиций, сделать аранжировку и предложить их А. Пугачёвой. Однако Примадонне новые версии не пришлись по вкусу.
Тогда авторы решили отдать их Анжелике, и в ее исполнении песни стали безусловными хитами. С тех пор Юрий и Кирилл писали музыку только для неё. Отец много вложил сил для становления дочери как серьезной певицы, занимался с ней вокалом, записывал треки, договаривался о выступлениях.
Стоит отметить, что старания Юрия Варум не прошли даром, публика полюбила Анжелику, и ее песни навсегда вошли в музыкальную историю страны как неизменные хиты.
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Личная жизнь
Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: Instagram*@avarum)
Анжелика Варум дважды была замужем. Первым ее супругом стал бывший ее одноклассник, фотограф Максим Никитин. Влюбленные поженились после окончания школы. Максим был рядом в начале карьеры Варум, всячески помогал в работе, носил за ней чемоданы на гастролях и работал осветителем в команде. Их брак продлился порядка восьми лет, пока на пути Анжелики не встретился Леонид Агутин.
В 1997 году Анжелика Варум была уже состоявшейся звездой, в то время как Агутин только делал первые шаги на сцену. В тот год пара впервые выступила дуэтом, и популярность Агутина начала расти. Да и отношения между коллегами по сцене начали выходить за рамки рабочих. В середине 1998 года стало известно о беременности Анжелики от Агутина, супруг Максим тихо исчез из жизни певицы, а сама она стала все больше в творчестве прислушиваться к Агутину, нежели к отцу.
В феврале 1999 года у Агутина и Варум родилась дочь Елизавета-Мария, а через год пара узаконила свои отношения, сыграв свадьбу в Венеции. Дальнейшая карьера певицы Варум неразрывно связана с творчеством ее супруга.
Союз с певцом не обошелся и без скандалов. В 2011 году их отношения чуть не закончились из-за измены музыканта. На фестивале «Новая волна» артист был замечен за поцелуями с незнакомой девушкой. Однако Анжелика нашла в себе силы простить супруга и сохранить брак.
«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла... Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», — говорила певица в одном из интервью.
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Переезд в США и позиция по СВО
Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: Instagram*@avarum)
В отличие от других артистов, Анжелика Варум довольно давно жила на две страны. Ее отец Юрий Варум эмигрировал с новой семьей в Штаты в 2000 году. После того как дочка Анжелики немного подросла, девочку отправили в Америку, где Юрий со своей супругой занимались ее воспитанием.
Семья Варум уже много лет устраивает жизнь в США и обзаводится недвижимостью. У Анжелики в собственности имеются в Лос-Анджелесе шикарные апартаменты на берегу Тихого океана площадью 300 квадратных метров, недвижимость во Флориде, дом в Помпано-Бич у Атлантического океана, таунхаус в Авентуре, а также квартира в Tramp Towers в Майами.
После начала СВО Варум высказала свою позицию в социальной сети:
«Любому здравомыслящему человеку понятно, что против. Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о её предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. А нет! Всё, оказывается, возможно! Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если, конечно, выживут…».
Пост был продублирован на украинском языке, чем артистка подчеркнула свое равное отношение к гражданам обеих стран. После этого Варум уехала в США и почти постоянно пребывает там.
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Елена Генералова