«Болтать — не мешки ворочать»: в ГД оценили ультиматум Трампа в адрес РФ

15 июля 2025, 16:07

Депутат Бутина: не стоит обращать внимание на очередное громкое заявление Трампа

Фото: iStock/ronniechua

Москве не нужно обращать внимание на ультиматум американского лидера Дональда Трампа в адрес России. В этом уверена член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.





Накануне Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение ближайших 50 дней, США введут против России и её партнёров вторичные пошлины в 100%.





«Трамп уже столько раз на 180 градусов менял свою позицию, что вестись на очередное громкое заявление не стоит. Идем своим курсом. От слов еще никому не полегчало, а Украине с каждым днем все хуже. Как у нас в поговорке: болтать — не мешки ворочать», — сказала Бутина «Газете.Ru».

«Можно было сказать, что Трамп дал России пятьдесят дней на урегулирование конфликта на Украине. Но это смешно. До этого он давал 24 часа. Потом говорил о полугодии. Не трудно предположить, что будет через 50 дней? Россия продвинется на поле боя», — отметил эксперт.