«Болтать — не мешки ворочать»: в ГД оценили ультиматум Трампа в адрес РФ
Депутат Бутина: не стоит обращать внимание на очередное громкое заявление Трампа
Москве не нужно обращать внимание на ультиматум американского лидера Дональда Трампа в адрес России. В этом уверена член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.
Накануне Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение ближайших 50 дней, США введут против России и её партнёров вторичные пошлины в 100%.
«Трамп уже столько раз на 180 градусов менял свою позицию, что вестись на очередное громкое заявление не стоит. Идем своим курсом. От слов еще никому не полегчало, а Украине с каждым днем все хуже. Как у нас в поговорке: болтать — не мешки ворочать», — сказала Бутина «Газете.Ru».
Она отметила, что России стоит «держать строй» и двигаться к собственным целям.
В свою очередь директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал в беседе с Общественной Службой Новостей, что Трамп путает санкции и тарифно-торговую войну, которая затронет Китай и Индию, но не Россию.
«Можно было сказать, что Трамп дал России пятьдесят дней на урегулирование конфликта на Украине. Но это смешно. До этого он давал 24 часа. Потом говорил о полугодии. Не трудно предположить, что будет через 50 дней? Россия продвинется на поле боя», — отметил эксперт.
По словам Мухина, у США оказалось меньше инструментов для воздействия на Россию, чем у Европы.