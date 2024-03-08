NYT: после битвы за Авдеевку в США разочаровались в стратегии Зеленского

Фото: РИА Новости/ Николай Лазаренко
После битвы за Авдеевку в Соединенных Штатах разочаровались в политике украинского президента Владимира Зеленского, пишет The New York Times со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников.
Они считают, что военный союз между США и Украиной на сегодняшний день «показывает признаки износа, уступая место взаимному разочарованию».
Больше всего, по данным газеты, Пентагон разочарован военной стратегией, которую избрал Зеленский, не прислушавшись к советам США сконцентрировать силы на одной большой битве. Вместо этого украинский лидер продолжает тратить силы в боях за незначительные стратегически города, говорится в статье.
В частности, NYT отмечает бои за Авдеевку, которую российские войска заняли в конце февраля. Американские чиновники полагают, что даже после того, как стала очевидна победа ВС России в этой битве, Киев не провел стратегический вывод войск. Это резко повысило уровень разочарования Америки в отношении политического руководства Украины, отметил один из высокопоставленных западных военных чиновников и экс-командующий США.
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Больше всего, по данным газеты, Пентагон разочарован военной стратегией, которую избрал Зеленский, не прислушавшись к советам США сконцентрировать силы на одной большой битве. Вместо этого украинский лидер продолжает тратить силы в боях за незначительные стратегически города, говорится в статье.
В частности, NYT отмечает бои за Авдеевку, которую российские войска заняли в конце февраля. Американские чиновники полагают, что даже после того, как стала очевидна победа ВС России в этой битве, Киев не провел стратегический вывод войск. Это резко повысило уровень разочарования Америки в отношении политического руководства Украины, отметил один из высокопоставленных западных военных чиновников и экс-командующий США.
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Ювелина Бернст