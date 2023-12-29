В ВС Украины ужаснулись от числа ракет, выпущенных РФ по Украине, минувшей ночью

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Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя последствия ночной российской ракетной атаки, заявил, что по территории страны были выпущены все ракеты, кроме «Калибров».
«Столько целей одновременно на нашем мониторе мы еще не видели. Россия сегодня запускала все ракеты, кроме "Калибров". А именно - "Кинжалы", баллистику, С-300, крылатые ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32», - заявил Игнат.
Он также добавил, что порядка 18 стратегических бомбардировщиков запускали Х-101/Х-505.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» писал, что армия России нанесла массированный удар по территории Украины с помощью крылатых ракет различных типов и дронов «Герань-2». Издание предполагает, что плотность ударов указывает на то, что по объектам Украины бьют не только «Искандеры», но и стратегическая авиация с ракетами Х-101. Также в атаке принимает участие военно-морской флот с ракетами «Калибр».
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