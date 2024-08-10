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Бомбардировщики ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР

10 августа 2024, 07:55
Фото: iStock/TebNad

Фото: iStock/TebNad

Бомбардировочная авиация ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР в интересах группировки войск «Центр». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Удары пришлись в районе сел Гродовка, Николаевка, Селидово, отметил он.
«Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово», — приводят в агентстве слова собеседника.
Савчук также добавил, что подразделения «Центра» поразили боевиков первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отбили три контратаки штурмовых отрядов украинских военных.


«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и четыре миномета. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — подчеркнул начальник пресс-центра.
Всего, по его данным, ВС РФ поразили 385 целей ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. Такие данные накануне, 9 августа, указало Минобороны России.

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#данные
#всу
#вс рф
#минобороны
#пво
Осужденный по делу об убийстве Немцова направился на СВО
10 августа 2024, 00:42

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Один из осужденных за убийство российского политика Бориса Немцова, Темирлан Эскерханов, освободился из колонии и подписал контракт с Министерством обороны. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС на основе данных, полученных от правоохранительных органов.
По словам собеседника агентства, Эскерханов в марте подписал годовой контракт с Министерством обороны, попал под амнистию и впоследствии был освобожден из колонии. Позже он оказался в одном из штурмовых подразделений.

Остальные соучастники убийства Немцова также находятся в колонии и отказываются подписывать контракт о вступлении в ряды ВС РФ.

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#убийство
#сво
#тюрьма
#минобороны рф
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Курчатов остался без света после падения обломков украинского дрона
В Курчатове отключили энергоснабжение после падения обломков БПЛА ВСУ
09 августа 2024, 21:50

Фото: iStock/happyphoton

В городе Курчатов в Курской области отключилось электричество после падения обломков украинского беспилотника на подстанцию. Об этом в своём Telegram-канале написал врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Отмечается, что обломки дрона упали на трансформаторную подстанцию, после чего там возник пожар. Энергоснабжение в городе пропало.

Помимо города, свет недоступен в Курчатовском, Октябрьском, Большесолдатском, Обоянском и Беловском районах области.

В настоящее время специалисты проводят аварийные работы, дома планируется подключить через резервные схемы.

В пятницу вечером Минобороны сообщало об уничтожении четырёх украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью.

Напомним, что в Курчатове, в 70 километрах от границы располагается действующая Курская АЭС.

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#курская область
#беспилотник
#всу
#удар
#электричество
#свет
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Несколько храмов Курской епархии повреждены прицельными ударами ВСУ
Митрополит Герман: ВСУ прицельно ударяли по Горнальскому Белогорскому монастырю
09 августа 2024, 21:40

Фото: iStock/Popescu Marius

Украинские войска целенаправленно ударяли по Горнальскому Свято-Николаевскому Белогорскому мужскому монастырю. Об этом заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) в рапорте патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Он отметил, что монастырь находится в Суджанском районе в непосредственной близости от российско-украинской границы. При обстреле ВСУ сильно пострадал главный храм монастыря – Николаевский. У него разрушен купол, взрывной волной выбило двери и окна.

Позднее в результате массированного удара украинских войск сгорел второй храм этого монастыря с дубовым иконостасом и прекрасными росписями.

Также с беспилотников сбрасывались мины, которые разрушили остальные постройки монастыря.

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#курская область
#всу
#обстрел
#удар
#храм
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Алаудинов сообщил об иностранных наёмниках в Курской области
Алаудинов: в Курской области замечены наёмники из Польши и Франции
09 августа 2024, 21:07

Фото: iStock/CatEyePerspective

На Курском направлении зафиксировали большое скопление иностранных наёмников, заявил командир спецназа «Ахмат», бойцы которого сейчас находятся в регионе, генерал-майор Апти Алаудинов. Его слова приводит Rutube-канале WarGonzo.
Соратник главы Чечни Кадырова подчеркнул, что на данном направлении фиксируется большое количество поляков, французов и других иностранных наёмников, служащих в рядах ВСУ.

Ранее также сообщалось, что в атаках ВСУ на Курскую область участвуют порядка 120 боевиков «Грузинского легиона»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
#курская область
#всу
#наемники
#польша
#франция
#атака
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Минобороны раскрыло потери ВСУ за время боёв в Курской области
МО: до 945 солдат потеряли ВСУ за время боёв в Курской области
09 августа 2024, 20:19

Фото: iStock/Michele Ursi

ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. На такие данные в пятницу указало Минобороны России.
В общей сложности, за всё время боёв на этом направлении украинские войска потеряли порядка 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники, включая 67 боевых бронированных машин, 17 бронетранспортёров, 12 танков, столько же автомобилей, шесть боевых машин пехоты, две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1» и три орудия полевой артиллерии.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что атака ВСУ на Курскую область осуществлялась без конкретной стратегической цели.

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#украина
#всу
#курская область
#минобороны рф
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Суджа не находится под контролем ВСУ, заявил глава города Слащев
09 августа 2024, 20:07

Фото: РИА Новости/пресс-служба врио губернатора Курской области

Город Суджа в Курской области не находится под контролем украинских войск. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава населённого пункта Виталий Слащев.
Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ВСУ взяли под контроль российский город. Активно публиковались фотографии, на которых украинский солдат якобы стоит на фоне магазина и одной из организаций в Судже.

Он подчеркнул, что Суджа остаётся российским городом. В настоящее время там проводится эвакуация населения из-за сохраняющейся опасной обстановки в связи с ударами со стороны Украины.

Ранее немецкая газета Bild писала, что бойцы ВСУ сами недовольны атакой на российский регион, поскольку считают, что все силы необходимо сосредоточить на Донбассе.

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#всу
#вс рф
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#атака
#обстрел
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Бойцы ВСУ недовольны атакой на Курскую область, пишет Bild
09 августа 2024, 19:59

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Многие украинские военные недовольны атакой ВСУ на Курскую область. Об этом заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер сообщил в своём подкасте.
Он отметил, что бойцы ВСУ негативно относятся к решению командования произвести атаку на российский регион. Военные указывают на то, что такое большое наступление под Курском сейчас неуместно, поскольку имеются огромные проблемы в Донбассе. В настоящее время именно там нужны бойцы, оружие и боеприпасы.

Также многие украинские солдаты, с которыми удалось пообщаться Ронцхаймеру, задаются вопросами о том, как долго продлятся эти атаки и тот ли это регион, который можно «действительно долго удерживать». Вместе с тем непонятно, получится ли на этом участке производить логистику, а именно, доставлять войскам амуницию.

Массированная атака ВСУ на Курскую область началась рано утром 6 августа. Войска пытались прорвать границу и войти вглубь региона, однако они встретили сопротивление в лице российской группировки войск «Север».

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#курская область
#сво
#вс рф
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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
09 августа 2024, 19:33

Фото: iStock/aapsky

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что в районе 19:00 российскими системами ПВО была предотвращена попытка украинских войск совершить террористическую атаку на территории России. В результате оперативных действий ВС РФ удалось сбить дрон ВСУ над Белгородской областью.

О пострадавших и повреждениях объектов не сообщается.

Ранее в этот день глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском городском округе. В результате атаки пострадали три мирных жителя.

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#белгородская область
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#всу
#беспилотник
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ЗАЭС: атомная станция не пострадала от обстрела Энергодара со стороны ВСУ
09 августа 2024, 19:30

Фото: iStock/WangAnQi

Запорожская атомная станция не подвергается обстрелам и не пострадала от удара ВСУ по Энергодару. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости. Она также отметила, что Энергодар частично остался без электричества после артиллерийского обстрела с украинской стороны.
«Идет артобстрел Энергодара. Город частично без электричества. <…> На ЗАЭС все в порядке», — пояснила Яшина.
Запорожская атомная станция, являющаяся самой крупной по числу блоков и мощности АЭС в Европе, расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на Курской АЭС что в связи с введением на территории региона режима чрезвычайной ситуации федерального уровня, будет сокращено количество персонала на строительной площадке. При этом сооружение энергоблоков продолжится в штатном режиме, все системы работают по ранее установленному графику.

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