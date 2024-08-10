Бомбардировщики ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР

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Бомбардировочная авиация ВКС России нанесли за сутки около 40 ударов по ВСУ в районе ДНР в интересах группировки войск «Центр». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Александр Савчук в беседе с РИА Новости. Удары пришлись в районе сел Гродовка, Николаевка, Селидово, отметил он.
«Бомбардировочной авиацией нанесено около 40 ударов в районах Гродовки, Николаевки, Селидово», — приводят в агентстве слова собеседника.Савчук также добавил, что подразделения «Центра» поразили боевиков первой танковой, 31-й, 32-й, 100-й, 117-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Торецка, Новгородского, Николаевки и Гродовки, а также отбили три контратаки штурмовых отрядов украинских военных.
«Противник потерял до 370 военнослужащих. Уничтожены четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Богдана», гаубица М777, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30 и четыре миномета. Средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата», — подчеркнул начальник пресс-центра.Всего, по его данным, ВС РФ поразили 385 целей ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли более 900 военных и свыше 100 единиц бронетехники. Такие данные накануне, 9 августа, указало Минобороны России.
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