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Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 450 бойцов за сутки в Курской области, сообщило Минобороны РФ.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что Курская область — самая горячая точка на территории России в текущий момент.
По его словам, ВСУ отправляет в Курск тяжёлую технику и таким образом затрудняет российской армии выполнять задачи.
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«Уже сколько месяцев прошло, из 28 оккупированных врагом населённых пунктов ВС РФ освободило примерно 20. Противник держится очень серьёзно, играя в свою "любимую игру"», — сообщил военный обозреватель.
По его словам, ВСУ отправляет в Курск тяжёлую технику и таким образом затрудняет российской армии выполнять задачи.
«Ведь не будем же мы бомбить по хатам, где сидят старики и женщины. Рядом под окном у этой хаты стоит украинская пушка или танк. Это одна из серьёзных проблем. Кроме того, противник обложился плотными минными полями, и к нему подобраться тяжело, тем более, если выпал снег. У нас есть специальная инженерная техника, которая помогает искать мины под снегом, но на такой широкий фронт их пока маловато, поэтому приходится ждать», — сказал Баранец.
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Анастасия Бондарева