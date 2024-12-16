Военэксперт Баранец перечислил победы и сложности ВС РФ на СВО в 2024 году

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37818 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19810 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19695 орудий полевой артиллерии и минометов, 29260 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны РФ.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что ситуация в зоне специальной военной операции для российской армии складывается по-разному.
По его словам, Донецкое направление за последнее время можно считать одним из наиболее успешных.
Он подчеркнул, что сложности в текущий момент возникают на Харьковском и Кубинском направлениях.
По его мнению, 2024 год стал для российской армии по сравнению с 2023 наиболее удачным.
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«Есть явно выраженные успехи, и даже с большими перспективами к Новому году. Например, если украинская армия уступит российской Покровск, то лишится стратегического опорного пункта, который откроет нам дорогу на Славянск, Краматорск, а то и дальше», — сообщил военный обозреватель.
По его словам, Донецкое направление за последнее время можно считать одним из наиболее успешных.
«Не проходит такого дня, когда бы мы не узнавали от официальных информаторов про освобожденные новые населенные пункты», — добавил Баранец.
Он подчеркнул, что сложности в текущий момент возникают на Харьковском и Кубинском направлениях.
«ВСУ подтянули очень большие резервы и не дают нам динамично наступать вперед. Здесь они зубами уперлись, поэтому нам пока нельзя чем-то значительным похвалиться», — поделился военный обозреватель.
По его мнению, 2024 год стал для российской армии по сравнению с 2023 наиболее удачным.
«Мы за полгода в 2024 освободили столько квадратных километров, оккупированных противниками, сколько за весь 23-й год. Это один из наших крупных военных итогов 24-го года», — заявил собеседник.
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Анастасия Бондарева