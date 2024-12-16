Военэксперт Баранец перечислил победы и сложности ВС РФ на СВО в 2024 году

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 37818 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19810 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19695 орудий полевой артиллерии и минометов, 29260 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщили в Минобороны РФ.