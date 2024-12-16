ВС РФ освободили более 180 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году

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Российские войска освободили 189 населённых пунктов в зоне СВО в 2024 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на итоговой коллегии Минобороны РФ.
Глава государства поблагодарил российских военных, которые стойко и самоотверженно сражаются в зоне боевых действий, личный состав Минобороны, Росгвардии, спецслужб и иных силовых структур, чётко выполняющих все поставленные задачи и не жалеющих себя ради победы и ради Отечества.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в ходе заседания Путин заслушает доклад министра обороны Андрея Белоусова.
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Анастасия Чинкова