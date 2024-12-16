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Бойцы группировки «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили в зоне специальной военной операции танк Leopard украинской армии, сообщило в Министерство обороны.
Оборонное ведомство обратило внимание, что бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) велись группировкой недалеко от населенных пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что кроме танка Leopard российские военнослужащие смогли уничтожить боевую машину пехоты, две бронемашины и гаубицу M777 производства Соединённых Штатов Америки.
Еще за сутки армия Украины потеряла до 185 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины вынуждены отступать в районе Красноармейска под натиском российских сил. Украинский конфликт вступил в завершающую стадию. Сейчас бои идут в восточных окрестностях Красноармейска. Темп продвижения русских является рекордным с начала спецоперации в феврале 2022 года, отмечалось в статье польского издания Rzeczpospolita.
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Еще за сутки армия Украины потеряла до 185 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины вынуждены отступать в районе Красноармейска под натиском российских сил. Украинский конфликт вступил в завершающую стадию. Сейчас бои идут в восточных окрестностях Красноармейска. Темп продвижения русских является рекордным с начала спецоперации в феврале 2022 года, отмечалось в статье польского издания Rzeczpospolita.
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Ольга Енгалычева