Бондаренко: в офисе Зеленского началась истерика из-за удара РФ под Харьковом

Киевский политолог Константин Бондаренко заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского была паника из-за внезапного наступления ВС РФ под Харьковом. Об этом Бондаренко сообщил в эфире YouTube-канала «Да, это так».
Политолог отметил, что советник главы ГУР МО Украины Буданова* Андрей Юсов не рассказал об этих истериках среди украинского правительства. Уточняется, что со стороны главкома украинской армии Александра Сырского исходила абсолютная неуступчивость, ведь ранее он говорил, что наступления ВС РФ на севере не будет.
Бондаренко заключил, что украинское власти просто «не готовились» к наступательным действиям российской армии в Харьковской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Бондаренко заключил, что украинское власти просто «не готовились» к наступательным действиям российской армии в Харьковской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова