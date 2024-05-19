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Бондаренко: в офисе Зеленского началась истерика из-за удара РФ под Харьковом

19 мая 2024, 18:56

Киевский политолог Константин Бондаренко заявил, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского была паника из-за внезапного наступления ВС РФ под Харьковом. Об этом Бондаренко сообщил в эфире YouTube-канала «Да, это так».
Политолог отметил, что советник главы ГУР МО Украины Буданова* Андрей Юсов не рассказал об этих истериках среди украинского правительства. Уточняется, что со стороны главкома украинской армии Александра Сырского исходила абсолютная неуступчивость, ведь ранее он говорил, что наступления ВС РФ на севере не будет.

Бондаренко заключил, что украинское власти просто «не готовились» к наступательным действиям российской армии в Харьковской области.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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*Внесен в список террористов и экстремистов
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#политолог
#вс рф
#харьковская область
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#спецоперация
Отчисленного из МГУ украинского студента Гулько не пропустили в Грузию
19 мая 2024, 18:54

Фото: iStock/Anton Litvintsev

Отчисленного из МГУ украинского студента Сергей Гулько не пропустили в Грузию, об этом он сам сообщил в беседе с РБК.
«В Грузии мне отказали без объяснения причин и хотели отправить обратно в Россию. Я предъявил документы про депортацию, и мне позволили улететь», — рассказал о случившемся Гулько.

Украинец заявил, что намерен продолжить получать высшее образование в другой стране. Он также выразил благодарность МГУ за годы, проведённые в стенах университета.

Гулько родился в Одессе и является гражданином Украины. Пару лет назад он приехал в Россию и поступил в Московский Государственный Университет.

В конце апреля студента задержали за размещение нацистских лозунгов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Позже правоохранители установили, что Гулько нарушал российское законодательство не один раз.

По информации РИА Новости, в конце апреля Гулько обязали покинуть территорию РФ.

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#мгу
#грузия
#украина
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В Белгороде 11-летняя девочка пострадала при ударе дрона по жилому дому
Гладков: дрон ВСУ атаковал жилой дом, пострадала 11-летняя девочка
19 мая 2024, 17:53

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Глава региона Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что украинский дрон самолетного типа атаковал Белгород.
В результате атаки пострадала одиннадцатилетняя девочка. Гладков рассказал, что беспилотник залетел в окно одной из квартир и взорвался, малышка в этот момент находилась на детской площадке, на нее упали осколки.

Девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, контузией и осколочными ранениями грудной клетки госпитализировали. Врачи оценивают ее состояние, как средней степени тяжести.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале, что дрон ВСУ атаковал в селе Раденск Херсонской области микроавтобус с рабочими, погиб человек.

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#белгородская область
#дрон
#всу
#спецоперация
#девочка
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РПЦ поддержала белгородскую епархию в споре о молитвах для защиты от обстрелов
19 мая 2024, 17:36

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ поддерживает позицию Белгородской епархии в споре с протоиереем Андреем Ткачевым, который ранее упрекнул белгородцев в отсутствии «молитвенного ажиотажа» на фоне обстрелов со стороны Украины. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в Белгородской и Старооскольской епархии, комментируя слова Ткачева, сообщили, что из-за его высказывания создается впечатление, будто белгородцы «сами виноваты» в том, что их обстреливают. В епархии подчеркнули, что подобные заявления являются некорректными.

В епархии добавили, что на фоне происходящего жители Белгорода сплотились, ведь они хотят продолжать жить обычной мирной жизнью. По словам представителей епархии, если к их регулярным молитвам за белгородцев присоединится еще отец Андрей, то, «может быть, нам действительно станет полегче».

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#беспилотник
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#рф
#белгородская область
#рпц
#церковь
#спецоперация
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Депутат Алтухов: атаки дронов ВСУ на Кубань не нанесут серьезного ущерба региону
19 мая 2024, 17:25

Фото: iStock/NiseriN

Депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов заявил, что ночные массированные налеты украинских беспилотников на гражданские объекты в Краснодарском крае не имеют никакого военного значения. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Алтухова, данные атаки противника также не способны нанести серьёзного экономического ущерба региону. Депутат отметил, что российские средства противовоздушной обороны отлично справляются не только с беспилотниками, но и с ракетами западного производства.

Алтухов заключил, что киевскому режиму не удастся запугать россиян.

Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины потерпел крушение на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани. Украинская сторона предприняла попытку атаки в ночь с 18 на 19 мая.

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#ночь
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#минобороны
#крушение
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В США указали на безразличие Вашингтона к дальнейшей судьбе Украины
19 мая 2024, 16:38

Фото: iStock/Andrii Atanov

Сенатор-республиканец Джеймс Вэнс заявил, что США на самом деле безразлично, что произойдет с Украиной. В противном случае Вашингтон не отговорил бы Киев от мирного соглашения с Москвой, заявил он в интервью Rumble-каналу Triggered.
«Кажется, украинцы хотели переговоров, но администрация Байдена их остановила», — отметил Вэнс.
Он подчеркнул, что если бы США действительно хотели помочь Украине, они бы не сорвали мирные переговоры между Москвой и Киевом в начале боевых действий. Сенатор также выразил возмущение тем, что деньги американских налогоплательщиков отправляются на Украину и оказываются в карманах коррупционеров.

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#сша
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#переговоры
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Убежали от двух пулемётов: Российских танксит рассказал о чудесах на фронте
19 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев рассказал нам о чудесах, которые случаются на фронте, интервью военнослужащего публикует Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Два пулемета с двух сторон косят по нам. Мы лежим в гору, а пули просто ложатся рядом и не попадают в нас. Я молюсь, чтоб не по ногам. Все равно, куда, главное — не по ногам, потому что я не смогу бежать. А потом мы встаем и бежим», — рассказал Асылбаев.

В другой раз, в ходе эвакуации раненого сослуживца с поля боя, снаряд миномета воткнулся в землю в полутора метрах от них и не взорвался.

В российском оборонном ведомстве отметили, что Асылбаев служит в одном батальоне с легендарным экипажем танка «Алёша», а также присутствовал на Красной площади на параде в честь Дня Победы.

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#вс рф
#сво
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В Британии назвали причину отказа Германии отправлять ракеты Taurus на Украину
Министр обороны Британии: ФРГ не поставляет Taurus ВСУ, не желая ударов по Крыму
19 мая 2024, 15:52

Фото: istockphoto/bpawesome

Правительство Федеративной республики Германия (ФРГ) отказывается поставлять дальнобойные ракеты Taurus в Киев из-за опасений, что они могут быть использованы для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью Sky News.
«У Германии есть возможность предоставить эти дальнобойные ракеты, но она не согласна на их использование для атак на Крым», — подчеркнул он.
В ответ на это британский министр призывает европейские страны следовать примеру Лондона и отправлять Украине ракеты, разрешающие наносить удары по территории России, включая Крым.

1 марта главный редактор канала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст перехваченной беседы высокопоставленных немецких военных, в которой обсуждались возможные удары по Крымскому мосту с использованием крылатых ракет Taurus.

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В Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ
Развожаев: в Севастополе повреждены жилые дома после ракетной атаки ВСУ
19 мая 2024, 15:45

Фото: istock / DedMityay

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки украинских войск никто из местных жителей не пострадал. Он написал об этом в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе были повреждены несколько жилых домов, которые сейчас осматривают члены муниципальных комиссий.

Он также добавил, что сотрудники коммунальных и экстренных служб уже убрали почти все упавшие в Севастополе осколки снарядов и суббоеприпасы. Губернатор призвал граждан, нашедших суббоеприпасы, сразу звонить по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к опасным предметам.

В ночь на 19 мая в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Развожаев сообщил, что Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск.

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В Германии отреагировали на запрос Минобороны об увеличении помощи Киеву
Депутат Вагенкнехт: увеличение помощи Киеву ведет ФРГ и Украину в пропасть
19 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт предупредила, что курс на увеличение военной помощи Украине ведет Киев и Берлин в пропасть. Об этом Вагенкнехт написала в социальной сети X.
По мнению депутата, в настоящее время мирные переговоры по Украине необходимы, как никогда. Вагенкнехт отметила, что немецкое военное ведомство запрашивает очередной пакет помощи для Киева в тот момент, когда практически не осталось украинцев, которые хотят воевать.

Ранее подобную точку зрения высказал отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер. По его словам, «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца».

Напомним, Минобороны ФРГ запросило у правительства еще 3,8 миллиарда евро на помощь Украине.

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