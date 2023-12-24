Французский генерал Паломеро предупредил украинцев об ужасной зиме

Фото: istockphoto/Simoncountry
Украинцев ждёт ужасная зима, а их шансы на успех малы.
Так считает экс-глава главного штаба ВВС Франции, генерал Жан-Поль Паломеро, пишет Francetvinfo.
Военный считает, что Вооруженные силы Украины могут добиться успехов в том случае, если Украине только если Киеву увеличат финансирование.
Ранее командир 2-го механизированного батальона президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ )Игорь Губаренко пожаловался журналистам издания «Украинская правда» на то, что многие фронтовые отказники избегают наказания из-за особенностей действующего законодательства.
По его словам, уголовный кодекс страны не работает с отказниками, и привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требует от двух недель до месяца. Более того, солдаты могут найти «лазейки» в законе даже после длительного разбирательства.
Читайте также:
Командир президентской бригады ВСУ пожаловался на массу отказников на фронте
Американский военный журнал назвал причину постоянной нехватки снарядов у ВСУ
СК возбудил дело об антивоенных фейках против мэра украинских Черновцов
«В лучшем случае они смогут отстоять позиции, которые у них есть сейчас. Это самое большее, на что мы можем надеяться», — говорит Паломеро.
Ранее командир 2-го механизированного батальона президентской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ )Игорь Губаренко пожаловался журналистам издания «Украинская правда» на то, что многие фронтовые отказники избегают наказания из-за особенностей действующего законодательства.
По его словам, уголовный кодекс страны не работает с отказниками, и привлечение военнослужащего к ответственности за неисполнение приказа требует от двух недель до месяца. Более того, солдаты могут найти «лазейки» в законе даже после длительного разбирательства.
Читайте также:
Командир президентской бригады ВСУ пожаловался на массу отказников на фронте
Американский военный журнал назвал причину постоянной нехватки снарядов у ВСУ
СК возбудил дело об антивоенных фейках против мэра украинских Черновцов
Мария Фирсова