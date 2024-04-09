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Специалисты ЗАЭС указали на подготовку провокации со стороны ВСУ

ЗАЭС: участившиеся атаки ВСУ могут указывать на подготовку провокации
09 апреля 2024, 17:32
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украина готовит провокацию в отношении Запорожской АЭС, на что указывают участившиеся удары ВСУ по территории станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала «Россия 24».


Она подчеркнула, что ни одна станция мира не рассчитана на такое воздействие оружием со стороны вооружённых сил. А участившиеся атаки могут указывать на подготовку провокации со стороны киевских властей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина хочет взорвать Запорожскую АЭС и возложить ответственность за это на Россию. Этому, по его словам, не помешает даже тот факт, что при взрыве половину Украины «накроет радиацией», поскольку украинские власти уже продумали пути побега, а народ их не интересует.

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СВР: в США вербуют членов наркокартелей для отправки на Украину
09 апреля 2024, 17:08

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

Американские ЧВК при участии властей вербуют в тюрьмах США мексиканских и колумбийских наркодилеров для отправки на Украину. Об этом ТАСС сообщили в СВР.
Отмечается, что группу из нескольких сотен завербованных в американских тюрьмах мексиканцев и колумбийцев планируется отправить на линию боевого соприкосновения уже этим летом. По данным источника, Вашингтон в случае успешного осуществления данного проекта с заключенными расширит набор преступников для отправки в украинскую армию из других государств.

Если заключенный дает свое согласие на такую «командировку», то ему обещается полная амнистия в расчете на то, что он никогда не вернется назад.

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«Падёт как государство»: Британии придётся отправить войска на Украину вслед за Францией
Express: Британия будет вынуждена отправить войска на Украину вслед за Францией
09 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания будет вынуждена отправить войска на Украину, в случае подобного шага со стороны Франции. Это необходимо, чтобы не потерять свои и так ослабевающие позиции на мировой арене.
Если президент Франции Эммануэль Макрон отдаст приказ своей армии отправиться на Украину, то у властей Великобритании не останется другого выбора, кроме как сделать тоже самое. На это указал британский полковник в отставке Глен Грант, слова которого приводит Daily Express.

Он подчеркнул, что у Великобритании нет возможности для производства большого количества вооружения, поэтому страна стремительно теряет позиции на мировой арене. А в случае отказа отправить свои войска на Украину, она рискует вовсе «пасть как государство».

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ВС РФ двумя авиабомбами взорвали Харьковский авиаремонтный завод по производству БПЛА
Подполье: ВС РФ поразили Харьковский авиаремонтный завод по производству БПЛА
09 апреля 2024, 16:35

Фото: iStock/maki_shmaki

ВКС России выпустили две авиационные бомбы «ФАБ» по Харьковскому авиаремонтному заводу, где производили и хранили беспилотники для ВСУ. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Харьковской области.
«Харьков, прилет двух ФАБов в Киевский район, в место, в народе называемое 4-я неотложка. По предварительным данным, оба ФАБа уютно устроились на территории Харьковского Авиаремонтного завода», — цитирует РИА Новости Лебедева.

Он уточнил, что на поражённом заводе производили беспилотники для ВСУ. Хранили их в подземных складских помещениях.

Лебедев добавил, что в Харьковской области есть достаточно много потенциальных целей для ВС РФ.

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Бойцы ВС РФ добивают дронами танки ВСУ на авдеевском направлении – видео
Опубликовано видео, как операторы дронов добивают танки ВСУ в районе Авдеевки
09 апреля 2024, 16:06

Фото: iStock/vadimrysev

Бойцы российской армии добивают украинские танки на Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов. Видео опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья».


«Дроны-камикадзе уничтожают обездвиженную технику украинских боевиков, чтобы она окончательно "замолчала"», — говорится в публикации.

Ранее гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников «Центр комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказал, как российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен целую роту ВСУ. По его словам, массовое применение FPV-дронов вызвало дестабилизацию в рядах украинской армии и заставило сразу 60 военнослужащих сдаться в плен ВС РФ.


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ВСУ предрекли прорыв фронта из-за ошибок военного руководства
Geopolitika: ВСУ грозит прорыв фронта из-за просчётов руководства
09 апреля 2024, 15:51

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинской армии предрекли прорыв фронта после сдачи Авдеевки из-за многочисленных ошибок военного руководства.
Так, журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер заявил, что падение Авдеевки и другие события на этом участке фронта указывают на значительные просчёты военного руководства. Всё это на фоне постоянных мощных ударов ВС РФ и взятия новых стратегических позиций создаёт реальную угрозу прорыва обороны.

Кроме того, по словам Метера, к потере Авдеевки привело использование ВС РФ модернизированных и оснащённых навигационной системой авиабомб, которые ВСУ не могут сбить.

Также обозреватель указал на трудности для украинской армии в районе города Часов Яр. Он усомнился в возможности Украины удержать его под своим контролем в случае, если ВС РФ начнут применять авиабомбы.

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12-летнего мальчика насквозь прошило осколками при обстреле ВСУ посёлка Климово
09 апреля 2024, 15:42

Фото: iStock/eranicle

Двенадцатилетнего мальчика прошило насквозь осколками при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Мальчик погиб на месте. По информации источника, ещё одна женщина скончалась и три человека пострадали.

Согласно предварительным данным, противник ведет огонь из РСЗО. Местные жители насчитали более 5 прилётов по центру посёлка.

Сообщается, что под обстрел также попали село Поповка и Грайворонский район в Белгородской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Армия России заняла более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: ВС РФ улучшили позиции на Донецком направлении
09 апреля 2024, 15:06

Фото: iStock/SergeyVButorin

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, выбив ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
«На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 46, 53 и 54-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Уточняется, что живую силу ВСУ поразили у Белогоровки в ЛНР и в районах Константиновки, Селидово и Часов Яра в ДНР. При этом в районе Красного в ДНР российским бойцам удалось отразить четыре контратаки противника.

За минувшие сутки на данном направлении армия Украины лишилась порядка 480 бойцов. Кроме того, российскими силами уничтожена боевая техника ВСУ, в том числе иностранного производства.

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Киев разрабатывает самонаводящиеся дроны с искусственным интеллектом
Замглавы МО Украины Черногоренко: Киев разрабатывает беспилотники с ИИ
09 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/Yurchello108

Украина разрабатывает беспилотники с искусственным интеллектом. Об этом сообщила замминистра обороны страны Екатерина Черногоренко, слова которой приводит издание The Telegraph.
Она пояснила, что такие дроны будут наводиться на цель самостоятельно, без участия операторов. Они будут основаны на визуальной навигации.

Западные страны выделили более 200 миллионов фунтов стерлингов на разработку таких беспилотников. При этом источники издания в Минобороны Великобритании заявили, что страна не будет принимать участие в разработке и производстве этого вооружения.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что ВСУ несколько раз производили атаки на Россию беспилотниками, оснащёнными базовым искусственным интеллектом. Неизвестно, откуда украинские войска получили эту технику с такими технологиями.

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ВС РФ ударили по ж/д составу с подкреплением ВСУ у Константиновки
ВС РФ уничтожили ракетным ударом ж/д состав с подкреплением ВСУ у Константиновки
09 апреля 2024, 14:26

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России поразила ракетным ударом железнодорожный состав с подкреплением Вооруженных сил Украины возле Константиновки в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Ракетный удар по ж/д составу с войсками, на которых двигались резервы противника с Константиновки на Дружковку», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляется, что помимо железнодорожного состава на том же участке поражены скопления пехотинцев ВСУ.

Утром девятого апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил, что минувшей ночью ВС РФ уничтожили расположение украинских боевиков в центре Полтавы. Как отметил Лебедев, зафиксировано три прилета. Звуки были настолько громкие, что у людей тряслась мебель.

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