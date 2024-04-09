Специалисты ЗАЭС указали на подготовку провокации со стороны ВСУ

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Украина готовит провокацию в отношении Запорожской АЭС, на что указывают участившиеся удары ВСУ по территории станции. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина в эфире телеканала «Россия 24».
Она подчеркнула, что ни одна станция мира не рассчитана на такое воздействие оружием со стороны вооружённых сил. А участившиеся атаки могут указывать на подготовку провокации со стороны киевских властей.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Украина хочет взорвать Запорожскую АЭС и возложить ответственность за это на Россию. Этому, по его словам, не помешает даже тот факт, что при взрыве половину Украины «накроет радиацией», поскольку украинские власти уже продумали пути побега, а народ их не интересует.
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