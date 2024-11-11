Боррель провел утро понедельника в бомбоубежище в Киеве

Жозеп Боррель (Фото: JosepBorrellF/X)
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель утром 11 ноября оказался в киевском бомбоубежище из-за объявленной воздушной тревоги. Фотографией он поделился на своей странице в соцсети Х.
«Начинаю свой день в Киеве в укрытии, когда Россия наносит очередной ракетный удар», — написал Боррель в соцсети Х.
9 ноября Боррель сообщил, что приехал в Киев с визитом. Это уже пятая его поездка в украинскую столицу.
Ранее он говорил, что приедет в Киев в скором времени, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США. По словам главы дипломатии ЕС, после победы республиканца европейские страны должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам.
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Элина Позднякова