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Вашингтон, разрешив Киеву использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ, не становится прямым участником украинского конфликта. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу PBS.
По его словам, разрешение Украине применять американское оружие представляет собой продолжение политики, которой Соединенные Штаты придерживается с начала специальной военной операции.
17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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17 ноября текущего года стало известно, что действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь территории РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, ни одно «чудо-оружие» не сможет оказать влияние на ход спецоперации.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова